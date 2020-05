Berlin Kurfürstenkiez: Zwei Toilettenhäuschen für Prostituierte

Für mehr Sauberkeit und bessere hygienische Bedingungen für die Prostituierten am Straßenstrich an der Kurfürstenstraße hat der Bezirk Tempelhof-Schöneberg zwei Ökotoiletten aufstellen lassen. Die Holzhäuschen in der Frobenstraße sowie der Bülow- Ecke Frobenstraße unter der Hochbahn sind eine Maßnahme, auf die sich der berlinweite Runde Tisch „Sexarbeit“, der im November 2019 zu Ende ging, geeinigt hatte. Die Toiletten funktionieren ganz ohne Wasser und Strom. Die Nutzung ist kostenfrei. Langfristig sollen sie gegen festinstallierte Toilettenhäuschen ersetzt werden.

Anwohner hatten immer wieder über die unhygienischen Bedingungen im Kurfürstenkiez geklagt. Viele der Sexarbeitenden verrichten ihr Geschäft in den Straßen oder Büschen. Neben Geruchsbelästigung und Müll will man auch den menschenunwürdigen Zuständen so ein Ende setzen. Die beiden 2018 aufgestellten Toiletten am Magdeburger Platz und vor der Zwölfapostelkirche bleiben weiterhin bestehen. Genutzt werden können die öffentlichen Toiletten grundsätzlich von jedem. Weil es immer wieder vorkam, dass Prostituierte ihre Dienstleistung in der Öffentlichkeit durchführten, dienen ihnen die Toiletten auch als Rückzugsort.

Runder Tisch „Sexarbeit“: Ein Jahr berieten sich Politik, Verbände und Prostituierte

Finanziert wurden die beiden neu aufgestellten Toiletten aus Haushaltsmitteln, die die Senatsgesundheitsverwaltung bereitstellt. Insgesamt stehen in den Jahren 2020 und 2021 je 500.000 Euro zur Verfügung, von denen der Bezirk über 300.000 Euro für die Verbesserung der Infrastruktur im Kurfürstenkiez verwenden kann.

Über mehrere Monate kamen Vertreter aus Senatsverwaltung der Bezirksämter Mitte und Tempelhof-Schöneberg sowie der Polizei, Beratungsstellen und Prostituierte mehrmals zum Runden Tisch zusammen, um über die Arbeits- und Lebensbedingungen der Prostituierten an dem bekannten und langjährigen Straßenstrich in Schöneberg zu beraten und Lösungen zu erarbeiten, wie man das Sex-Gewerbe mit den dort lebenden Menschen besser vereinbaren kann. Längst nicht jeder dort Ansässige schätzt die tolerante Herangehensweise der Tempelhof-Schöneberger Bezirksverwaltung.

Bürger beklagen Situation an der Kurfürstenstraße

Dass den Sexarbeitenden dort bessere Bedingungen mit mehr Sicherheit und Würde ermöglicht werden sollen, war in den Diskussionsrunden, bei denen unter anderem Angelika Schöttler (SPD), Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, regelmäßig die Ergebnisse des Rundes Tisches vorstellte, immer wieder von Bürgern kritisiert worden.

Der Stigmatisierung der Branche will man unter anderem mit mehr Öffentlichkeitsarbeit entgegenwirken. Nur ein Punkt des erarbeiteten Handlungskonzepts, das am Ende der einjährigen Arbeit des Rundes Tisches, federführend geleitet von der Senatsgesundheitsverwaltung und dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg, entstanden war. Ausbauen will man auch die Beratungsangebote für Sexarbeitende und den Bereich Streetwork. So sollen beispielsweise die Öffnungszeiten des Frauentreffs „Olga“ erweitert werden.

Coronavirus-Pandemie verzögert Umsetzung der Maßnahmen

Außerdem soll die sogenannte „Fegeflotte“ für mehr Ordnung und Sauberkeit im Kiez sorgen. Umgesetzt werden sollen diese Punkte noch in diesem Jahr. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie würden aber Verzögerungen auftreten, teilt das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg auf Nachfrage mit.

Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung setzt außerdem noch andere Empfehlungen um. So wird etwa die Arbeit des Jugendkulturzentrums „Pumpe“ mit 77.000 Euro unterstützt. Eine Anlaufstelle mitten im Kiez, die über 17 Notunterbringungsplätze, Lebensmittelversorgung und Duschen verfügt. „Pumpe“ ist häufig auch eine Anlaufstelle für wohnungslose Prostituierte der Kurfürstenstraße.

Aufgrund der aktuell geltenden Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus sind körpernahe Dienstleistungen derzeit nicht gestattet. Für die Prostituieret erschwert sich die Situation derzeit also. Auch deshalb begrüßt Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler diesen ersten Schritt: „Gemeinsam Lösungen für den Kiez zu finden und umzusetzen, halte ich für alle Beteiligten für den richtigen Weg zu einem besseren Neben- und Miteinander im Kiez. Auch die weiteren angekündigten Maßnahmen zur Verbesserung der Beratungsangebote vor Ort und der Sauberkeit im Kiez sollen nun rasch umgesetzt werden.“