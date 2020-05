Sechs Parkzonen hat Schöneberg zurzeit. Den Fraktionen von SPD und CDU gehen die bestehenden Bereiche aber nicht weit genug. Noch immer sei der Schöneberger Norden zu stark durch Autos belastet, Anwohner fänden nur schlecht Parkplätze. Die Parteien fordern darum die Ausweitung der bestehenden Parkzonen. Für manche Bereiche seien bereits vor Jahren Beschlüsse durch die Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg gefasst worden – nur bei der Umsetzung hapert es bis heute.

Im April 2019 wurde die sogenannte Zone 55 eingeführt. Von der Kurfürstenstraße im Norden reicht sie bis zur Yorckstraße im Süden, grenzt im Westen an die Straße an der Urania und im Osten an die Kulmer Straße. Westlich daran grenzen die Zonen 9 und 17 an. Hinzu kommen drei Bereiche (26, 27 und 28), die einen großen Teils des Ortsteils Friedenau einnehmen. Und gerade hier warte mal schon lange auf eine Erweiterung der Parkzone, sagt Ralf Olschewski, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Tempelhof-Schöneberg.

Bezirksamt hat Prüfung der fehlenden Friedenauer Bereiche noch nicht beauftragt

„Vor allem der Bereich Ceciliengärten hat das größte Parkplatzdefizit“, so Olschewski. Viele Bürger und sogar Anwohnerinitiativen forderten seit 20 Jahren eine Parkraumbewirtschaftung auch für ihre Nachbarschaft. Der Beschluss dazu existiere bereits seit 2017, sagt Olschewski. Die Grünen-Stadträtin Christiane Heiß, zuständig für das Ordnungsamt, habe seither immer wieder berichtet, in ganz Friedenau Parkzonen einzuführen, in Gänze sind diese aber noch nicht realisiert worden, klagt der CDU-Politiker.

Auf eine schriftliche Anfrage der CDU vom Herbst vergangenen Jahres verneinte die Stadträtin die Frage, ob für die noch fehlenden Bereiche in Friedenau eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben worden sei. Für die ausgefallene März-Sitzung der BVV hatte die CDU erneut eine große Anfrage eingereicht. Darin äußert die Fraktion ihr Gefühl, dass die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung seit vier Jahren „konsequent ignoriert“ werde.

Fehlende Friedenauer Straßenzüge seien „im Gespräch“

Und in der Tat ist man, was die noch offenen Bereiche Friedenaus angeht, noch nicht weiter vorangekommen, wie das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg mitteilt. Die Untersuchung von weiteren drei Gebieten sei allerdings „geplant“. „Dabei handelt es sich um die westliche Erweiterung der Zonen 26 und 27, bis zur Bezirksgrenze unter dem Arbeitstitel ,Schillerplatz/Cosimaplatz’“, so Stadträtin Heiß.

Außerdem sei auch der Bereich nordöstlich der Zonen 27 und 28 bis zur S-Bahn-Trasse der Linie S1 beziehungsweise bis zum Innsbrucker Platz unter dem Arbeitstitel „Ceciliengärten“ im Gespräch. Und als dritter Bereich ist das Gebiet östlich der Bahntrasse der S-Bahn-Linie 1 und westlich der Bahntrasse der S-Bahn-Linie S2 sowie von der nördlichen Begrenzung der Autobahn A100 bis zum Insulaner im Süden im Blick. Arbeitstitel hier: „Grazer Platz“. Erst wenn Ergebnisse zur Machbarkeit vorlägen, werde das Bezirksamt entscheiden, ob diese Parkzonen überhaupt umgesetzt werden.

Anwohnerinitiative in Friedenau kaum noch aktiv

Für die Straßen um die Ceciliengärten hat Sebastian Hufnagel vor etwa zwei Jahren eine Unterschriftensammlung gestartet. Auch in der BVV habe der Anwohner im vergangenen Jahr vorgesprochen. Seither ist sein Engagement und das anderer Anwohner deutlich abgeklungen. „Ich habe das Gefühl, viele glauben nicht mehr daran“, sagt Hufnagel. Es existiere zwar auch keine so extreme Situation mehr in dem Kiez wie noch vor zwei Jahren – damals war die Rubensstraße wegen Bauarbeiten gesperrt und das Parken noch weiter eingeschränkt. Dennoch sollte aus seiner Sicht eine nachhaltige Lösung für die Anwohner dort gefunden werden.

Karsten Franck (AfD), Vorsitzender des Straßen- und Verkehrsausschusses der BVV, halte es für unumgänglich in bestimmten Bereichen eine Parkraumbewirtschaftung einzuführen. So auch in Friedenau, im Schöneberger Norden und im Tempelhofer Norden. „Der Druck von bewirtschafteten Zonen auf nicht bewirtschaftete Zonen nimmt stets zu“, so Franck. Er sieht das Bezirksamt aber noch in anderer Hinsicht in der Pflicht: „Die Innenstadt kann und wird man vor Verkehr und Parkraumsuchenden nur schützen können, wenn man bereits am Stadtrand mit attraktiven alternativen Angeboten die Anreize dafür schafft, das eigene Auto stehen zu lassen.“

Parkzonen könnten in Seitenstraßen am Tempelhofer Damm entstehen

In einem anderen Bereich setzt sich das Bezirksamt mit Nachdruck für Parkzonen ein: Westlich und östlich des Tempelhofer Dammes könnten welche entstehen. Hier liefen derzeit Prüfaufträge, so Christiane Heiß. Das Ergebnis werde in den kommenden Wochen erwartet. Im Sommer werde außerdem mit Ergebnissen zu acht weiteren Gebieten innerhalb des S-Bahnrings gerechnet. In dieser Wahlperiode sei allerdings nicht mehr mit der Bearbeitung der unbewirtschafteten Bereiche zu rechnen, so Heiß.

Sie erklärt, warum man noch nicht weiter vorangekommen sei: Die Umsetzung der Parkzonen bringe eine „enorme personelle Belastung“ mit sich, die nur durch neue Mitarbeiter zu bewältigen sei. Voraussichtlich 24 neue Bezirksmitarbeiter brauche Tempelhof-Schöneberg zusätzlich zu den bisherigen 115 Überwachungskräften, sollten letztendlich elf neue Parkzonen im Bezirk hinzukommen. Die Stadträtin rechnet allein mit einem Bedarf von 75 neuen Parkraumüberwachern und zwei Koordinierenden, um den inneren S-Bahn-Ring und den Bereich um den Tempelhofer Damm abzudecken.

SPD-Fraktion Tempelhof-Schöneberg: Einführung neuer Parkzonen dauert zu lange

Ein weiterer aus CDU-Sicht wichtiger Bereich, der noch über keine Parkraumbewirtschaftung verfügt, ist die Region Schöneberger Insel, auch Rote Insel genannt. Das Areal zwischen den S-Bahnhöfen Südkreuz, Schöneberg und Yorckstraße befindet sich in einem Prozess, an dessen Ende viele neue Wohnungen, Arbeitsplätze und soziale Einrichtungen entstanden sein werden. Das bringe zusätzliche Fahrzeuge in die Straßen.

Auch die SPD-Fraktion Tempelhof-Schöneberg beklagt, wie lange die Umsetzung neuer Parkzonen dauere. Bei den Sozialdemokraten steht der Schöneberger Norden im Fokus. Zone 55 sei schon 2015 beantragt worden – und erst 2019 kam sie zustande, fasst Wiebke Neumann, stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Bezirk, zusammen. „Man kann den Anwohnenden schlecht erklären, dass das alles noch Jahre dauern soll, wenn es doch schon lange entschieden wurde“, so Neumann.

Bezirk hat konkretere Pläne für den Schöneberger Norden

Dabei seien flächendeckende Parkzonen wichtig, um Parkplatzdruck und Verkehrsaufkommen herauszunehmen. Gerade am Rand von Parkzonen würden Autofahrer immer wieder auf die unbewirtschafteten Bereiche ausweichen, berichtet Neumann. Aus eigener Erfahrung könne sie berichten – Wiebke Neumann ist selbst am Nollendorfplatz zuhause –, dass es in den Straßen deutlich ruhiger geworden ist, seitdem dort für das Parken gezahlt werden muss. Wer keinen Anwohnerparkausweis hat, zahlt viertelstündlich übrigens 25 Cent. Der Senat plant darüber hinaus, die Anwohnerparkausweise teurer zu machen.

Für den Schöneberger Norden sind die Pläne des Bezirksamts aber bereits weit konkreter als in Friedenau. Hier seien für die Gebiete um den Rudolph-Wilde-Park, den Bayerischen Platz, Kaiser-Wilhelm-Platz, Großgörschenstraße, Barbarossaplatz sowie Neu-Tempelhof Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben worden. Mit den Ergebnissen rechne man im Sommer dieses Jahres, so Stadträtin Heiß.

Wie viel nimmt der Bezirk durch Parkzonen ein?

Die Bezirke müssen diese Studien selbst finanzieren. Die Berliner Senatsverkehrsverwaltung übernehme Kosten für Prüfaufträge nur für Gebiete innerhalb des S-Bahnrings. Dort wird im Rahmen des Luftreinhalteplans angestrebt, bis 2021 im gesamten Areal Parkraumbewirtschaftung einzuführen.

Für den Bezirk bringt die Einrichtung von Parkzonen natürlich einen finanziellen Vorteil: Im Jahr 2019 konnten rund 4,17 Millionen Euro durch die Parkraumüberwachung, zusammengesetzt aus den Einnahmen aus Parkscheinautomaten, dem Handyparking, sowie den Verwarngeldern, eingenommen werden. Auch wenn der Bezirk zunächst Millionenbeträge für die neue Parkzonen investieren muss, ergeben sich mittelfristig Überschüsse.