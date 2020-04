Direkt an S-Bahn-Gleisen und Stadtautobahn A100 sollen knapp 1500 Wohnungen an der „Friedenauer Höhe“ in Schöneberg entstehen.

Weil sich keine Investoren finden lassen, ist der Baustart für knapp 1500 Wohnungen an der „Friedenauer Höhe“ schon ein Jahr in Verzug.

Wohnen in Berlin Wohnungen an der „Friedenauer Höhe“ verzögern sich

Es ist eines der größten Wohnungsbauprojekte in Berlin. Direkt an der Stadtautobahn A100 und der Ringbahnlinie der S-Bahn. Das Großprojekt „Friedenauer Höhe“ – nach der geografisch leicht erhöhten Lage benannt – soll in ein paar Jahren knapp 1500 Wohnungen auf dem ehemaligen Güterbahnhof Wilmersdorf in Friedenau bereithalten.