Schöneberger Verein gibt Lebensmitteln eine zweite Chance

Berlin. „Guck mal, die Weintrauben kann man noch essen“, sagt Wenke Heuts, als sie sich die aussortierten Lebensmittel vom Biosupermarkt anschaut und abholen will. „Nur weil sie nicht so schön und prall sind, heißt das nicht, dass sie verdorben sind“, erklärt sie. Drei Mal die Woche rettet das Team von dem Verein „Restlos Glücklich“ aus Schöneberg, zu dem auch Heuts gehört, die übrig gebliebenen Lebensmittel von ihrem Bio-Supermarkt um die Ecke und will dem Obst, Gemüse und sonstigem Essen eine zweite Chance geben. „Nachhaltigkeit und Umweltschutz liegen uns sehr am Herzen“, betont die 35-Jährige.

Vor fünf Jahren hatten die Gründerinnen Annette Keuchel und Leoni Beckmann die Idee, ein Restaurant zu eröffnen, in dem hauptsächlich mit geretteten Lebensmitteln gekocht werden soll. Auf diese Weise wollten sie mehr Aufmerksamkeit und vor allem Wertschätzung für Essen schaffen. Ihr Ziel war es, dabei trotzdem immer auf eine gewisse Ästhetik beim Anrichten des Essens zu achten. Mittlerweile hat der Verein zwölf, überwiegend weibliche Mitarbeiter und konzentriert sich seit drei Jahren hauptsächlich auf Bildungsarbeit.

Die geretteten Zutaten werden anschließend bei kostenfreien Koch-Events, Workshops und ähnlichen Seminaren weiter verarbeitet. Alles, was sie nicht verwenden können, verschenkt das Team weiter an Freunde und Bekannte, damit auch wirklich nichts in der Mülltonne landet. „Wir wollen die Workshops für alle zugänglich machen, um möglichst viele Menschen zu erreichen und ein Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit in Bezug auf Nahrung zu schaffen“, erklärt Geschäftsleiterin Hanna Legleitner (34).

Viel wird weggeschmissen, obwohl es noch gut ist

Jeden Montag und Mittwoch holen die Mitarbeiter von „Restlos Glücklich“ bei ihrem Biosupermarkt die bereits aus den Regalen aussortierten Lebensmittel ab. „Nach dem Wochenende bleibt immer besonders viel übrig“, erklärt Heuts, das seien die Restbestände vom Sonnabend. Die Vielfalt dabei ist groß, sie reicht von Eiern bis zu Öl.

Und immer bleiben laut den beiden Lebensmittelretterinnen viel Obst, Gemüse und Brot übrig. „Meistens ist es so, dass die Leute immer das Schönste haben wollen und somit etwa krumme Karotten in den Regalen liegen bleiben, obwohl man sie genauso gut essen kann“, sagt Heuts. Brot müsse aufgrund gesetzlicher Regelungen jeden Tag frisch gebacken werden und dürfe nicht ohne Weiteres am nächsten Tag noch zum Verkauf angeboten werden. Das heißt: Werden die Backwaren vom Vorabend nicht gerettet, müssten sie in der Regel entsorgt werden.

Bei einem Mal werden 100 Kilo Lebensmittel gerettet

Am Ende hat der Verein dieses Mal sechs große Kisten voller Essen gerettet. „Ich schätze, das sind so ungefähr 80 bis 100 Kilo an Nahrung – das entspricht etwa dem Gewicht eines ausgewachsenen Mannes“, erklärt Legleitner. Normalerweise hätte so ein Einkauf im Biosupermarkt mindestens 200 bis 250 Euro gekostet, schätzt sie. Bevor die Waren aber für Koch-Events oder andere Veranstaltungen verwendet werden, prüft das Team noch einmal genau, ob sie wirklich noch zum Verzehr geeignet sind.

„Auf vielen Lebensmitteln steht zwar ein Mindesthaltbarkeitsdatum, was einem sagen soll, wie lange das Produkt gut ist. In den meisten Fällen sind die Sachen aber noch viel länger haltbar“, sagt Legleitner. Bei Milchprodukten könne man zum Beispiel ganz einfach am Geruch und am Geschmack erkennen, ob der Joghurt oder Käse verdorben ist oder nicht. Manche Produkte, wie Öl und Salz, könnten überhaupt nicht schlecht werden, sagt sie.

Mit einem leichten Trick testen, ob Eier noch haltbar sind

Und bei anderen Lebensmitteln hilft ein Trick: „Bei Eiern kann man ganz leicht überprüfen, ob sie noch haltbar sind oder nicht, in dem man sie in ein Glas Wasser legt“, so Legleitner. „Wenn das Ei oben an der Oberfläche schwimmt, ist es schlecht. Sinkt es allerdings auf den Boden des Glases, dann kann man das Ei noch ohne Probleme essen.“ Dieses Experiment zeigt sie kurzer Hand an den zuvor geretteten Wachteleiern. Jedes einzelne davon müsse auf seine Haltbarkeit überprüft werden, bevor sie es auf ihren Koch-Events weiterverarbeiten, erklärt die Geschäftsleiterin.

Mehrmals pro Woche bietet „Restlos Glücklich“ unterschiedliche Workshops, Kochevents, Bildungsprojekte und Mitmach-Aktionen zum Thema nachhaltige und klimafreundliche Ernährung an. „Wir wollen dadurch den Menschen vermitteln, dass Nahrung mehr wertgeschätzt werden muss und wie viel Arbeit eigentlich in der Lebensmittelproduktion, wie etwa der Ernte, steckt“, sagt Heuts.

„17 Prozent der vom Mensch verursachten Treibhausgasemissionen sind auf unsere Ernährung zurückzuführen – dafür wollen wir ein Bewusstsein schaffen“. Dafür geht der Verein beispielsweise an Schulen, wo die Mitarbeiter dann gemeinsam mit den Kindern Gerichte aus den geretteten Lebensmitteln kochen. Auch für Unternehmen veranstalten sie solche Events. „Kochen macht Spaß und man kann so einfach ins Gespräch mit den Leuten kommen“, findet Heuts.

Verein denkt sich immer wieder kreative Rezepte aus

Da ausschließlich mit den geretteten Lebensmitteln gekocht wird, müssen die Köchinnen häufig sehr kreativ in ihren Rezeptideen sein. „Mein persönliches Lieblingsessen sind unsere Brotletten“, sagt Heuts. „Das sind quasi vegetarische Bouletten aus Brot und Gemüse.“ Sogar viele Fleischesser seien davon schon überzeugt worden. Für aktuell geretteten Lebensmitteln hat Legleitner auch schon eine Idee: „Ich könnte mir gut vorstellen, daraus ein arabisch angehauchtes Ofengemüse und Antipasti zu machen. Und aus den Blättern vom Salat und Kohlrabi kann man ganz einfach ein leckeres Pesto herstellen.“

In ihren Workshops wollen sie den Teilnehmern auch Wissen vermitteln, wie man umweltbewusst und nachhaltig mit den Lebensmitteln umgeht. „Saisonale und regionale Nahrungsmittel sind besser für die Umwelt. Zusätzlich leisten Bio-Produkte und eine möglichst fleischarme Ernährung einen großen Beitrag für eine nachhaltigere Ernährungsweise“, erklärt Legleitner. Aber auch durch die richtige Lagerung könne man Lebensmittel länger haltbar halten.

Im vergangenen Sommer war das Team von „Restlos Glücklich“ mit Freiwilligen bei einer sogenannten Stoppelernte auf einem Kartoffelfeld und hat die liegengebliebenen Kartoffeln mitgenommen. „Anschließend haben wir daraus Fast-Food, wie etwa Pommes frites, gemacht und die am Alexanderplatz verteilt - das war total cool und kam echt gut an“, erinnert sich Heuts.