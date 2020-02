Matthias Steuckardt ist neuer Stadtrat in Tempelhof-Schöneberg

Tempelhof-Schöneberg hat einen neuen Stadtrat. Matthias Steuckardt (CDU) ist am Mittwochabend von den Bezirksverordneten mehrheitlich zum Nachfolger von Jutta Kaddatz gewählt worden, die sich Ende Januar in den Ruhestand verabschiedet hatte. Steuckardt wird ab sofort im Bezirksamt das Ressort Bildung, Kultur und Soziales übernehmen. Sein Amt als Fraktionsvorsitzender der CDU in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) legte er bereits Anfang dieser Woche nieder. Zu seinem Nachfolger wurde Daniel Dittmar gewählt. Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU ist Petra Dittmeyer.

Zuvor war Matthias Steuckardt beim CDU-Kreisparteitag in der vergangenen Woche zum Stadtratskandidaten gewählt worden. Mit ihm ging CDU-Fraktionsgeschäftsführer Christian Zander ins Rennen, der 29 Stimmen für sich sichern konnte. Steuckardt gewann 62 seiner Parteikollegen für sich.

Christian Zander: „In einem fairen Verfahren durchgesetzt“

Natürlich sei er enttäuscht, sagte Christian Zander, ebenfalls Anwärter auf das Stadtratsamt. „Letztlich hat sich Herr Steuckardt in einem fairen Verfahren durchgesetzt, wozu ich ihm ausdrücklich gratuliere.“ In den drei Jahren, in denen sie als Fraktionsvorsitzender und Fraktionsgeschäftsführer zusammenarbeiteten, habe er Steuckardt als sehr kreativ kennengelernt, so Zander.

Die BVV hatte Steuckardt am Mittwoch ins Amt gewählt. Insgesamt 52 Stimmen wurden abgegeben. Davon fielen 30 auf Steuckardt. Zwölf Bezirksverordnete stimmten gegen ihn. Zehn enthielten sich der Wahl. Steuckardt wurde sogleich von Stefan Böltes, Vorsitzender der Bezirksverordnetenversammlung, ernannt und vereidigt. Folglich durfte der Schöneberger sofort neben den anderen Stadträten Platz nehmen. Ein Perspektivwechsel im doppelten Sinne, sagte der 40-Jährige. Als Stadtrat fiebere man nun mehr mit der Verwaltung mit, so Steuckardt.

Bürgermeisterin begrüßt schnelle Nachbesetzung

Gleich am Donnerstag bezog der 40-Jährige sein Büro im Rathaus Tempelhof, wo ihm Jutta Kaddatz bei der thematischen Einführung half. „Und am Abend werde ich schon im ersten Sozialausschuss als Stadtrat sitzen“, berichtete Steuckardt am Donnerstag. In den nächsten Tagen und Wochen würden viele Gespräche mit Mitarbeitern und Stadträten folgen.

Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) zeigte sich froh, dass die Stadtratstelle nicht lange vakant geblieben ist. „Für mich war es das wichtigste, dass die CDU schnell nachbesetzen konnte“, so Schöttler. „Ich denke, dass es eine sehr gute Zusammenarbeit wird.“ Sie sehe besondere Herausforderungen im Bezirk bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), die eine weitreichende Umstrukturierung der Verwaltung erforderlich mache.

Platz machen für eine jüngere Generation

Für Volkshoch- und Musikschule müssten zukunftssichere Standorte gefunden werden, am besten in Landesbesitz. Zunächst aber folgt im Sommer die offizielle Eröffnung der Alten Mälzerei in Lichtenrade, wo der Bezirk eben diese Einrichtungen eingemietet hat.

Steuckardts Vorgängerin Jutta Kaddatz war nach zwei Amtszeiten als Bildungs- und Kulturstadträtin mit 67 Jahren in den Ruhestand gegangen. Es sei an der Zeit, Platz für eine jüngere Generation zu machen, sagte sie zuvor der Berliner Morgenpost.

Ihr Nachfolger müsse die Gabe haben, sich schnell in unterschiedliche Themen einzuarbeiten sowie gute Rechtskenntnisse und Verbindungen besitzen. Der neue Stadtrat habe gute Chancen auf die Spitzenkandidatur im Wahljahr 2021, spekulierte Kaddatz. Ob all dies auf Matthias Steuckardt zutrifft, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.