Kreisverband wählt Matthias Steuckardt zum CDU-Stadtrat

Die Nachfolge von CDU-Bezirksstadträtin Jutta Kaddatz, zuletzt für Bildung, Kultur und Soziales im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg verantwortlich, wird sehr wahrscheinlich Matthias Steuckardt antreten. Der CDU-Fraktionsvorsitzende in Tempelhof-Schöneberg war beim Kreisparteitag in der vergangenen Woche mit deutlicher Mehrheit gewählt worden. Steuckardt konnte 62 Stimmen für sich sichern. Mit 23 Stimmen bekam sein Mitstreiter Christian Zander deutlich weniger.

Jutta Kaddatz war Ende Januar mit 67 Jahren in den Ruhestand gegangen. Der CDU wolle sie weiter treu bleiben und auch ihrer Arbeit in Ausschüssen weiter nachgehen, hatte Kaddatz der Berliner Morgenpost gesagt. Zwei Amtszeiten lang war sie im Bezirk als Stadträtin tätig. Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2016 nahm die rot-grüne Zählgemeinschaft eine neue Aufteilung der Ressorts vor. Der Schulbereich ging an den SPD-Stadtrat Oliver Schworck. Der Bereich Bildung an die CDU-Stadträtin. Dieser deckt die Volks- und Musikschule sowie die Bibliotheken ab.

Matthias Steuckardt: „Ich freue mich auf eine spannende Aufgabe“

Im Ressort Kultur will Steuckardt sich nicht nur mit den bezirklichen Galerien und Kulturstätten beschäftigen, sondern „über den Tellerrand hinaus“ auch anderes in den Blick nehmen, so der 40-Jährige. Er freue sich auf „eine spannende Aufgabe“ und darauf, nun auch aktiv mitgestalten zu können. Als Bezirksverordneter gebe man zwar Anregungen, aber ob diese umgesetzt werden, entscheiden die Stadträte. „Ich freue mich auch über die gute Vorarbeit“, sagt Steuckardt.

Den Fraktionsvorsitz seiner Partei werde er offiziell niederlegen. Als Anwärter für die Nachfolge gelten die beiden Stellvertreter Petra Dittmeyer und Daniel Dittmar. Um bei den fraktionsfremden Bezirksverordneten für sich zu werben, wolle er sich an diesem Montag noch bei SPD und Grünen vorstellen. Sie machen die große politisch Mehrheit in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Tempelhof-Schöneberg aus. Voraussichtlich bei der kommenden BVV am Mittwochabend wird Steuckardt durch die Mitglieder offiziell gewählt.

CDU-Kreisvorsitzender Graf: Wahl sei ein gutes Signal

„Die Wahl von Matthias Steuckardt ist ein gutes Signal“, sagt Florian Graf, Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Tempelhof-Schöneberg und Mitglied des Abgeordnetenhauses. Steuckardt verfüge über ein gutes Gespür für die wichtigen Themen im Bezirk und werde diesen voranbringen, so Graf.

Matthias Steuckardt wurde 1979 in Thüringen geboren. 2000 kam er nach Berlin. Zwei Jahre später trat er den Christdemokraten bei, 2005 den Lesben und Schwulen in der Union (LSU). Für einige Jahre war er sogar Leiter der LSU. Ihm sei gesellschaftliches Engagement sehr wichtig, wie er sagt. So ist er in mehreren Vereinen aktiv. Steuckardt lebt in Schöneberg.