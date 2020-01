Tempelhof: Senatsverwaltung kündigt zusätzliche Schulplätze an

Ein Schüler an einem Gymnasium meldet sich im Unterricht.

In Tempelhof-Schöneberg werden 86 Kinder nicht unterrichtet, obwohl für sie Schulpflicht gilt. Eine Lösung soll schnell gefunden werden

Senatsverwaltung Zusätzliche Schulplätze in Tempelhof angekündigt

Berlin. Für die im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg fehlenden Schulplätze soll es nach Angaben der Senatsverwaltung für Bildung schon bald eine Lösung geben. Klar sei, dass die Schulpflicht gelte, sagte deren Sprecher Martin Klesmann am Dienstag. In dem Bezirk gehen derzeit 86 schulpflichtige Kinder und Jugendliche nicht zur Schule, die wegen ihrer mangelnden Deutschkenntnisse Anspruch auf Unterricht in kleineren Klassen hätten. Für das Problem solle „ganz ganz kurzfristig“ eine Lösung gefunden werden. Das Schulamt im Bezirk habe zugesagt, weitere Schulplätze zu schaffen, sagte Klesmann.

Bedarf nach Willkommensklassen ist wieder gestiegen

Der für Schulen zuständige Bezirksstadtrat Oliver Schworck bestätigte das: „Wir sind sehr sicher, dass wir es schaffen, noch in dieser Woche zusätzliche Schulplätze einzurichten.“ Derzeit gebe es bereits 51 Willkommensklassen. Der Bedarf sei eine zeitlang zurückgegangen, zuletzt aber wieder gestiegen. „Wir wollen nach wie vor den Weg gehen, die Schulen zu motivieren, solche Lerngruppen einzurichten“, sagte Schworck.

Sprecher Klesmann wies darauf hin, dass mehrere Willkommensklassen im Bezirk noch freie Kapazitäten hätten. Es sei zudem geplant, auf das Angebot freier Schulträger einzugehen, zusätzliche Willkommensklassen einzurichten. Außerdem müsse das zuständige Schulamt die entsprechenden Kinder und Jugendlichen gerechter als bisher verteilen. Bisher gebe es an einzelnen Grundschulen eine überdurchschnittliche Zahl von Willkommensklassen.

Wie der „Tagesspiegel“ berichtete, hat der zuständige Fachbereichsleiter aus dem Schulamt zum Ende der Weihnachtsferien an alle Schulen des Bezirks geschrieben und auf die schwierige Situation aufmerksam gemacht. „Wir standen in den vergangenen Jahren noch nie zu einem solch frühen Zeitpunkt vor der Herausforderung, mit einer Warteliste arbeiten zu müssen“, zitierte ihn die Zeitung.

Kritik von den Grünen und der FDP

Martina Zander-Rade, schulpolitische Sprecherin der Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg, kritisierte: „Es macht mich fassungslos, wenn ein großer Bezirk mit knapp 60 Schulen wie Tempelhof-Schöneberg es nicht schafft, die Schulpflicht umzusetzen. Zumal die Senatorin (Sandra Scheeres, SPD) sich noch zum Jahresende damit gebrüstet hatte, dass alle Kinder in Berlin einen Schulplatz erhalten.“

Dass die Senatsschulverwaltung über Jahre hinweg davon ausgangen sei, die Zahl der Kinder ohne genügend Deutschkenntnisse würde schon zurückgehen, müsse geradezu als Ignoranz gegenüber der realen Entwicklung gesehen werden.

Kritik an den fehlenden Schulplätzen übte auch der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Paul Fresdorf: „Aus dem Hause Scheeres wurde Ende 2019 noch gemeldet, dass die Problematik der fehlenden Schulplätze in Berlin vorerst gelöst ist. Die Realität sieht aber anders aus, obwohl der Senat eigentlich alle Daten für die zu erwartenden Schulplatzzahlen haben müsste“, so der FDP-Politiker.