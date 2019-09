GSG muss Neubau am Südkreuz erneut überarbeiten

GSG will den Gewerbehof am Südkreuz erweitern.

Berlin. Die Gewerbesiedlungs-Gesellschaft GSG Berlin hat ihre veränderten Pläne für die Erweiterung ihres Gewerbehofs an der Geneststraße am Montag dem Baukollegium vorgestellt – und muss ein zweites Mal nachbessern. In einer ersten Präsentation hatte das beratende Gremium, bestehend aus sechs unabhängigen Experten sowie Senatsbaudirektorin Regula Lüscher, bereits Änderungen für das Neubauprojekt am S-Bahnhof Südkreuz vorgeschlagen.