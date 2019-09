Mit Musik, Theater und Lesungen wird am Sonnabend, 21. September, Tempelhofs zukünftiges Zentrum gefeiert.

Die zukünftige neue Mitte in Tempelhof – in der kommenden Woche sollen Anwohner schon mal einen Vorgeschmack bekommen. Beim 1. Kulturfest Neue Mitte Tempelhof am 21. September wird es hinter dem Rathaus Tempelhof eine Mischung aus Konzerten, Lesungen und Theater geben.