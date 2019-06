Mahnwache zum Gedenken an tote Radfahrerin

Mariendorf. Bei einer Mahnwache an diesem Montag, 17. Juni, um 17.30 Uhr, soll der jüngst bei einem Verkehrsunfall auf dem Mariendorfer Damm getöteten Radfahrerin gedacht werden. Das Netzwerk Fahrradfreundliches Tempelhof-Schöneberg, der ADFC und Changing Cities e.V. rufen dazu auf – und fordern „endlich Konsequenzen“.

„Ursache fehlende Radinfrastruktur“

„Die Ursache war auch im tragischen Fall der Radfahrerin fehlende, sichere Radinfrastruktur - wie leider so oft“, sagte Fahrradaktivist Jens Blume von Changing Cities. Die Kampagnenorganisation will die Verkehrswende von unten weiter vorantreibt. Die 76 Jahre alte Radfahrerin war am Montagmittag, 6. Mai, lebensgefährlich verletzt worden, weil ein Lkw-Fahrer sie ohne Sicherheitsabstand überholt hat. Der Unfall ereignete sich auf dem Mariendorfer Damm stadtauswärts in Höhe der Dorfkirche, wie die Polizei mitteilte.

„Dort gibt es neben den vier Autospuren keinerlei Infrastruktur für Radfahrer, es gilt Tempo 50“, kritisiert Blume. Laut Zeugen stürzte die Frau, als der Lkw-Fahrer sie mit seinem Sattelzug beim Überholen berührte.

Immer wieder Unfälle mit Lkws

Wie die Polizei inzwischen bestätigte, starb die Frau an den schweren Kopf- und inneren Verletzungen rund fünf Wochen nach dem Unfall am 12. Juni „Dass Mitmenschen immer wieder durch Lkw getötet werden, akzeptieren wir nicht als hinzunehmende Normalität“, unterstreichen die Veranstalter der Mahnwache in einem Aufruf an die Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg. „Sie als BVV-Mitglieder haben einen direkten Einfluss darauf, ob Radfahrende Menschen sicher an ihr Ziel kommen – oder eben nicht.“ In Sachen Geschwindigkeit und Prioritätensetzung dürfe es kein Weiter-So geben.

Fahrradaktivisten: Kreuzung Mariendorfer Damm entschärfen

Die Fahrradaktivisten fordern, die gefährliche Kreuzung am Mariendorfer Damm sofort zu entschärfen und sichere, geschützte und durchgängige Radwege zu schaffen, wie sie das Mobilitätsgesetz vorschreibt. „Die Senatsverwaltung und der Bezirk Tempelhof-Schöneberg dürfen sich nicht mit einigen wenigen Modellprojekten zufrieden geben, sondern ganz Berlin muss schnellstens sicher und bequem mit dem Fahrrad befahrbar werden“, heißt es in dem Aufruf weiter.

Die Situation am Mariendorfer Damm sei deshalb gefährlich, weil aus drei Fahrstreifen vor der Kreuzung zwei Fahrstreifen nach der Kreuzung werden. Durch die Pfeile im mittleren und linken Fahrstreifen vor der Kreuzung werde den motorisierten Verkehrsteilnehmern die trügerische Information gegeben, ihre Fahrstreifen würden nach der Kreuzung fortgesetzt.

Gravierende Mängel aus Radfahrersicht

Tatsächlich könnten aber jederzeit Fahrzeuge aus dem rechten Fahrstreifen vor der Kreuzung in den rechten Fahrstreifen nach der Kreuzung fahren. Das betreffe gerade Radfahrende, die gemäß Rechtsfahrgebot im rechten Fahrstreifen fahren. Die Infrastruktur habe insbesondere aus Radfahrersicht gravierende Mängel. Das Einquetschen, Wegdrängen oder zu knappe Überholen von Radfahrenden nach der Kreuzung sei programmiert, so die Kritik. Der SPD-Kreischef und Bezirksverordnete Lars Rauchfuß sagte auf Anfrage: „Wir müssen bei der Radfahrinfrastruktur dringend zu einer Verbesserung kommen.“ Es gehe viel zu langsam voran, so seine Kritik an der zuständigen Bezirkstadträtin Christiane Heiß (Grüne). In der vergangenen Bezirksverordnetenversammlung nannte Rauchfuß die Bilanz der ersten zweieinhalb Jahre der Stadträtin im Amt eine „Enttäuschung“, geprägt von Pleiten, Pech und Pannen.

Treffpunkt: Vor der Dorfkirche, Mariendorfer Damm. Um eine geschützte Anreise trotz der oft fehlenden Radverkehrsanlagen zu ermöglichen und das „Geisterrad“ abzuholen, besteht die Möglichkeit, als angemeldete und von der Polizei begleitete Rad-Demo zur Mahnwache zu fahren. 17 Uhr ab ADFC Geschäftsstelle Berlin, Möckernkiez, Yorckstraße 25.

