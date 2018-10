Die schärfsten Chilis der Welt wachsen mitten in Schöneberg

Schöneberg. Ein kleines verstecktes Gartenparadies direkt neben der stark befahrenen Grunewaldstraße in Schöneberg: Hier wachsen die schärfsten Chilis der Welt. In unterschiedlichen Größen und Formen hängt die rot-braune und teuflisch scharfe „Carolina Reaper Chocolate“-Chilipflanze an einem üppigen Strauch auf dem Urban-Gardening-Grundstück. Ausgerechnet Kinder bauen das scharfe Gemüse an: Die „Tigertatzen“ nennen sie sich, genauso wie der Schülerladen, den sie in der Nähe des Kleistparks besuchen.

Erzieher Thomas Taubers sagt zu dem Projekt: „Die Chilis pflanzen wir nicht nur, sie kommen bei uns sogar auf den Tisch.“ Aber lediglich in minimaler Dosis in Paprikapulver. „Tigerpulver eben“, sagt der neunjährige Emil. Jeder kann sich davon nehmen, so viel er will. Am beliebtesten ist die Tigermischung in Chili con Carne oder Lasagne. Oder in selbst gemachter Chili-Schokolade. „Ich bringe meinem Vater öfters eine von den Chilis mit nach Hause, der isst sehr gerne scharf“, erzählt die elfjährige Line. Sie ist zurzeit das einzige Mädchen bei den 16 Tigertatzen.

Die Kinder kommen vor allem von der Werbellinseeschule und der katholischen St.-Franziskus-Schule in den Schülerladen. Der neunjährige Johann hat selbst noch nie von einer Chili probiert, er hilft aber gern beim Gießen. Erzieher Thomas sagt: „Die Kinder passen auf, sie fassen die Chilis nur an, wenn sie noch nicht geöffnet sind.“

„Carolina Reaper Chocolate“-Chilipflanze

Foto: Gudrun Mallwiitz / Gudrun Mallwitz

Die Carolina Reaper erhielt 2013 mit über 2,2 Millionen Scoville-Einheiten als Spitzenwert einen Eintrag in das Guinnessbuch der Rekorde. In Scoville wird der Schärfegrad angegeben.

Im Oktober werden jetzt die Chilis abgeerntet und an die Eltern oder Freunde des Schülerladens verschenkt. Die Carolina Reaper Chocolate ist übrigens nicht die einzige Ernte: In dem mit Holzpaletten zusammengehaltenen Tigertatzen-Beet wachsen auch ganz gewöhnliche Paprika, süße Erdbeeren und marokkanische Minze. Lavendel und Rosmarin dazu. Doch nichts davon hinterlässt einen so starken Eindruck wie die Chilis. Wer kann von sich schon behaupten, die schärfste Chili der Welt anzubauen und vielleicht sogar probiert zu haben? Erzieher Thomas sagt: „Kinder lieben Superlative.“

Den Schülerladen des Tigertatzen e. V. , Elßholtzstraße 11, gibt es seit 1987. Geöffnet ist er von Mo.–Fr. von 13 bis 18 Uhr. Erzieher: Elmar und Thomas; Eltern helfen mit. Es gibt noch freie Plätze. Kontakt: tigertatzenschuelerladen@gmail.com