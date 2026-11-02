Autofahrer müssen sich in Berlin-Zehlendorf in den kommenden Nächten auf Einschränkungen einstellen: Die Autobahn A115 wird im Bereich des Kreuzes Zehlendorf stadteinwärts gesperrt. Betroffen sind die Nächte von Montag, 2. November, bis Freitag, 6. November 2026. Die Sperrungen gelten jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr.

Wer in Richtung Dreieck Funkturm unterwegs ist, wird an der Ausfahrt Kreuz Zehlendorf auf die B1 (Potsdamer Chaussee) in Richtung A103 geleitet. Eine ausgeschilderte Umleitung führt von dort zur nächsten geöffneten Anschlussstelle Spanische Allee.

Mehrere Arbeiten während der Sperrung gebündelt

Hintergrund sind Arbeiten im Zuge der Erneuerung der A115 im Kreuz Zehlendorf. Um die Einschränkungen für den Verkehr möglichst kurz zu halten, sollen verschiedene Maßnahmen in den vier Nächten gebündelt erledigt werden.

Geplant sind unter anderem umfangreiche Rodungs- und Freischnittarbeiten an den Seitenbereichen der Fahrbahn. Außerdem werden sämtliche Straßenabläufe saniert und mit neuen Einfassungen aus Asphalt und Beton versehen. Spezialmaschinen entnehmen zudem Bohrkerne aus dem Fahrbahnbelag. Anhand der Proben soll der Zustand des gesamten Straßenunterbaus untersucht werden.

Tagsüber soll die Autobahn nach den nächtlichen Arbeiten wieder befahrbar sein.

BM