Das Erntedankfest hat im Forum Steglitz schon einen festen Termin im Kalender: Am Freitag, 9. Oktober, und Samstag, 10. Oktober, ist es wieder soweit. Von 12 bis 18 Uhr wird in dem Einkaufszentrum an der Schloßstraße 1 wieder der Herbst mit seinen schönen Seiten gefeiert. Ob Steckrübensuppe, Pumpkin Spice oder Herbst-Workshops – Besucherinnen und Besucher können sich an den beiden Tagen für die kalte Jahreszeit inspirieren lassen.

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Nachdem bereits seit Anfang der Woche eine Ausstellung im Erdgeschoss des Centers zu sehen ist, die zeigt, wie das Erntedankfest weltweit begangen wird, folgen nun die zwei Aktionstage. Im Programm sind nicht nur regionale Gerichte, sondern auch kreative Mitmachworkshops für Kinder und für Erwachsene.

Steckrübensuppe mit Spitzpaprika kann verkostet werden

Ein kulinarischer Höhepunkt wird dabei die vom Berliner Spitzenkoch Markus Herbicht speziell kreierte Steckrübensuppe mit Spitzpaprika sein, die vor Ort verkostet werden kann. Ergänzt wird das Angebot durch hausgemachten Pumpkin-Spice-Sirup, der zu jedem Kaffee oder auch auf herbstlichen Käsekuchen passt. Beide Rezepte können die Gäste als Inspiration zum Nachkochen mit nach Hause nehmen.

Und für alle, die im Herbst ein bisschen kreativ werden wollen, gibt es passende Anregungen. Die Gäste können auf dem Erntedankmarkt herbstliche Windlichter sowie Lesezeichen basteln, Fachleute werden sie dabei anleiten.

„Das Erntedankfest ist für uns eine wunderbare Gelegenheit, die Vielfalt der Herbstsaison mitten nach Steglitz zu holen“, erklärt Dagmar Mielitz, Center-Managerin im Forum Steglitz. So sollen die Besucherinnen und Besucher nicht nur kulinarische Impulse und dekorative Ideen für zu Hause bekommen. Die Center-Managerin will auch einen Ort der Begegnung schaffen, „an dem Herbsttraditionen und Kreativität für die ganze Familie erlebbar werden“.

Neuzugang im Forum: Fleischerei Mago eröffnet im Erdgeschoss

Dagmar Mielitz bestätigt auch noch einen künftigen Neuzugang im Forum Steglitz. Der Wurstwaren- und Fleischverarbeiter Mago Berlin zieht in das Einkaufszentrum. Noch wird der Laden umgebaut, er befindet sich künftig im Erdgeschoss zwischen Butlers und dem Juwelier. Damit stellt sich das Center noch besser als Nahversorger für die Nachbarschaft auf. Mit Lidl, Edeka Nr.1, Drogerie und Apotheke ist das Angebot auf den täglichen Bedarf abgestimmt.