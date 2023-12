Berlin. Auf dem Gelände des Goerzwerks in Lichterfelde ist ein ganz besonderer Adventsmarkt geplant. Was die Besucher dort erwartet.

Es ist bereits der zweite Advent – höchste Zeit, auf einen der Weihnachtsmärkte in Berlin zu gehen. Viele sind austauschbar mit ihren Glühweinbuden und Kinderkarussellen, Pyramiden und Bratwurstständen. Wer das besondere Erlebnis sucht, macht sich vielleicht nicht auf den Weg Richtung Innenstadt, sondern fährt in den tiefsten Südwesten nach Lichterfelde. Im Goerzwerk an der Goerzallee 299 wird ein kleiner Markt aufgebaut, auf dem einigen anders ist als auf den anderen.