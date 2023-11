Berlin. Nicht nur in Lichterfelde West stehen Prachtbauten leer. Auch in anderen Vierteln sind Wohnungen ungenutzt. Das sagt der Bezirk.

Der Eingang ist zugewachsen, die Treppe kaum zu sehen hinter dem Grün. Ein Fahrradschloss hatte das Tor bis vor kurzem noch zugehalten, jetzt ist es herausgebrochen. Dach, Fenster, Fassade, alles kaputt. Seit mehr als fünf Jahren steht die Villa am Weddigenweg 51 leer und verfällt. Ein Skandal, findet der Bezirksverordnete Dennis Egginger-Gonzalez (Linke). Nicht nur weil Eigentum verpflichtet. „In Berlin wird händerringend Wohnraum gesucht“, sagt er. Und in Lichterfelde stehen Villen leer, ungenutzt. Warum? Das wollte er in einer Anfrage vom Bezirksamt wissen.