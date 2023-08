Berliner Straßenlauf gestartet – Das sind die Sperrungen

Berlin. Mehrere Tausend Läuferinnen und Läufer sind heute um 9 Uhr in Steglitz zum Berliner Straßenlauf gestartet, der „Generalprobe“ für den Berlin-Marathon. Berlins bekanntestes und größtes Lauf-Event findet dieses Jahr am 24. September statt. Heute wiederum wird ein Halbmarathon über 21 Kilometer gelaufen.

Der Start- und Zielbereich des Berliner Straßenlaufs liegt an der Schloßstraße in Steglitz am Forum zwischen Walther-Schreiber-Platz und Schildhornstraße. Es ist ist aktuell und noch bis 16 Uhr für den Verkehr gesperrt. Seit 7 Uhr sind auch die Bundesallee und die gesamte Schlossstraße gesperrt.

Die Sperrmaßnahmen der Strecke selbst begannen ab 8.30 Uhr von der Schlossstraße/Grunewaldstraße ausgehend im Uhrzeigersinn und werden von dort ab 11.30 Uhr sukzessive wieder aufgehoben. Ab etwa 13 Uhr soll die gesamte Strecke, mit Ausnahme es Start-/Zielgebiets wieder freigegeben sein.

Route verläuft durch Wilmersdorf und Steglitz

BMO_Berliner_Strassenlauf_Strecke_ba.jpg

Foto: Babette Ackermann Reiche / bm infografik

Schloßstraße

Grunewaldstraße

Königin-Luise-Straße

Pacelliallee

Rheinbabenallee

Hundekehlestraße

Breite Straße

Mecklenburgische Straße

Aßmannshauser Straße

Rüdesheimer Straße

Südwestkorso

Wiesbadener Straße

Bundesallee

Schloßstraße

Berliner Straßenlauf gibt es seit 1984

Den Lauf zu sogenannten Generalprobe gibt es seit 1984. Drei Jahre zuvor war der Berlin-Marathon ins Leben gerufen worden, der heute zu den größten und beliebtesten Stadtmarathons der Welt zählt. Idee der Generalprobe war, Läufern die Gelegenheit zu geben die eigene Form zu testen - und die Vorfreude aufs große Event im September zu schüren. Der Berlin-Marathon hatte im vergangenen Jahr rund 45.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.