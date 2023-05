S1 mit Schienenersatzverkehr wegen Neubau der Moltkebrücke

Berlin. Wegen des Neubaus der Moltkebrücke am S-Bahnhof Botanischer Garten verkehren von Sonntag früh um 1 Uhr bis Montag früh um 1.30 Ihr keine S-Bahnen auf der S1 zwischen den Bahnhöfen Zehlendorf und Friedenau. Stattdessen hat die Bahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen den Bahnhöfen Zehlendorf und Schöneberg eingerichtet. Fahrgäste werden gebeten zwischen der S-Bahn und dem Ersatzverkehr in beiden Richtungen in Schöneberg umzusteigen. Ein Umstieg ist zwar auch schon in Friedenau möglich, dort beträgt der Fußweg zwischen dem S-Bahnhof und der Bushaltestelle „Breslauer Platz“ allerdings rund 600 Meter. Alle Baumaßnahmen samt der Busersatzverkehre sind in der Fahrplanauskunft abrufbar.

Die alte Brücke war nicht mehr standsicher

Grund für die Unterbrechung sind weitere Bauarbeiten an der der neuen Moltkebrücke. Nachdem das alte Bauwerk aus dem Jahr 1909 Beeinträchtigungen der Standsicherheit aufwies, wurde es abgerissen. Derzeit wird eine neue Brücke errichtet. Nach rund zwei Jahren Bauzeit soll der rund 10 Millionen Euro teure Neubau im ersten Quartal 2024 komplett fertig sein. Die Fußgänger können die neue Brücke wahrscheinlich schon eher nutzen. Die Gehwege und der Fahrstuhl sollen schon im November 2023 zur Verfügung stehen.