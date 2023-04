Großes Fest an der Havel: Die Segelsaison startet mit 100 Booten

Am Sonnabend, 22 April, ist der offizielle Start in die Segelsaison. Mit dabei sind die Reviere Wannsee und Unterhavel.

Große Party zum Start in die Segelsaison

Berlin. Der offizielle Start in die Segelsaison 2023 findet in diesem Jahr im Südwesten statt. Der Berliner Seglerverband veranstaltet am 22. April in der Bucht zwischen der Insel Schwanenwerder und dem „Großen Fenster“ das diesjährige Ansegeln. Erwartet werden 1500 Gäste, in der Bucht werden etwa 100 Segelboote ankern. Offiziell Ansegeln wird nicht nur der Berliner Seglerverband, auch die Reviere Wannsee und Unterhavel starten in die Saison.

Um 11 Uhr beginnt die Veranstaltung mit Live-Musik und Gastronomie. Für die Kinder wird es verschiedene Spiele geben. Mit dem traditionellen Flaggenhissen ist die Segelsaison um 13 Uhr offiziell eröffnet. Zum Fest sind nicht nur Segler und aktive Vereinsmitglieder eingeladen. Jeder, der einen schönen Tag am Wasser erleben will, kann beim Ansegeln dabei sein, das Fest ist offen für alle. Vom S-Bahnhof Nikolassee ist ein kostenloser Shuttleservice eingerichtet.

Seglervereinigung 1903 Berlin feiert 120-jähriges Bestehen

Ausgerichtet wird das Ansegeln im Südwesten in diesem Jahr von der Seglervereinigung 1903 Berlin e.V. (SV 03). Das hat einen ganz besonderen Grund: Die gastgebende Seglervereinigung feiert in diesem Jahr ihr 120-Jähriges Bestehen. Der Verein blickt damit auf eine lange und wechselhafte Geschichte zurück.

Sie beginnt am 4. März 1903 im Restaurant „Schloß Wannsee“, wo der Deutsche Yacht-Club gegründet wird. Zwei Jahre später wurde der Verein in den Deutschen Segler-Verband (DSV) unter neuem Namen „Seglervereinigung 1903 Berlin e.V.“ aufgenommen. Seit der Gründung ist die Mitgliederzahl auf über 400 gestiegen, darunter sind mehr als 70 Jugendliche.

Liegeplätze im Hafen und im Bojenfeld

Das Segelrevier der SV 03 beginnt im Norden bei Spandau in der Scharfen Lanke, beziehungsweise östlich davon im kleinen Stößensee. Südlich der Insel Schwanenwerder erstreckt es sich in den Großen Wannsee. Im Südwesten reicht das Revier vorbei an der Pfaueninsel, der Sacrower Heilandskirche zur Glienicker Brücke. Von hier aus in nordwestlicher Richtung geht es in den Jungfernsee und weiter in den Krampnitzsee. Die SV 03 ist der einzige Segelverein in Berlin, der seinen Mitgliedern außer den Liegeplätzen im Hafen auch Plätze im Bojenfeld anbieten kann.

