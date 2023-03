Einbau der Moltkebrücke: Das muss am Wochenende alles gesperrt werden

Berlin. Rund um den S-Bahnhof Botanischer Garten stehen an diesem Wochenende große Bauarbeiten an: Die neue Moltkebrücke wird montiert. Aus diesem Grund wird es von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 27. März, 4 Uhr, umfangreiche Sperrungen in dem Lichterfelder Kiez zwischen Moltke- und Enzianstraße geben. Sowohl der Zugang zum S-Bahnhof Botanischer Garten als auch die Gleisanlagen der S1 und der Fernbahn sind gesperrt, der Zugverkehr ist eingestellt. Für die S-Bahn wird es in dieser Zeit zwischen dem S-Bahnhof Zehlendorf und dem S-Bahnhof Schöneberg einen Ersatzverkehr mit Bussen geben.

Auch im unmittelbaren Umfeld der Baustelle kommt es zu Einschränkungen im Straßenverkehr. In der Moltkestraße kann ab Hindenburgdamm nur noch auf einer Seite geparkt werden, auf der anderen Seite ist Parkverbot. Gleichzeitig gilt für diesen Zeitraum eine Einbahnstraßenregelung. Damit soll gewährleistet werden, dass die Schwerlasttransporter mit den Brückenteilen durch die Straße kommen.

Zwischen Gardeschützenweg und Roonstraße wird die Moltkestraße für die Einfahrt der Schwerlasttransporte voll gesperrt. Auch die Enzianstraße ist zwischen Hortensienstraße und Asternplatz für die Anlieferung von Brückenteilen voll gesperrt. Am Asternplatz wird ein zeitlich befristetes Parkverbot angeordnet. Die Nachbarschaft wurde bereits über Flyer informiert.

Im Mai kommt der Beton auf die Fahrbahn

Nachdem die alte Brücke aus dem Jahr 1909 abgerissen wurde, folgt nun der Einbau des Ersatzneubaus. Dafür werden an diesem Wochenende die neuen Brückenträger und Fertigteilelemente montiert. Zunächst werden mittels eines Schwerlastkrans von der Südseite fünf jeweils 38 Meter lange Brückenträger aus Stahl eingehoben. Anschließend werden die vorgefertigten Halbfertigteilplatten auf die Längsträger aufgelegt. Diese sind die spätere Fahrbahnplatte, sobald im Mai 2023 Oberbeton aufgebracht wurde.

Der Einbau der Brückenelemente beginnt am Sonnabendmorgen. Dafür kommen die Schwerlasttransporte bereits am Freitagabend vom Hindenburgdamm rückwärts zur Baustelle angefahren. Sie liefern die insgesamt fünf Stahlträger an. Nachdem die Teile eingehoben sind, werden die Betonfertigteile mit Hilfe eines Mobilkrans auf die Träger gehoben. Das erfolgt vom Norden aus.

Die Anwohner werden gebeten, sich unbedingt an die aufgestellten Halte- und Parkverbotsschilder zu halten, damit die Transporter und Kräne an die Baustelle gelangen können, ohne dass vorher noch einzelne Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden müssen. Die Brücke soll nach zwei Jahren Bauzeit im ersten Quartal 2024 fertig sein. Bereits ab November 2022 könnten die Gehwege und der Fahrstuhl wieder zur Verfügung stehen.

10,5 Millionen Euro zahlt das Land für die neue Brücke

Die neue Brücke hat die fast dieselben Maße wie das alte Bauwerk. Sie ist knapp 16 Meter breit, die sich wie folgt unterteilen: zwei Gehwege mit jeweils 3,50 Meter und zwei Fahrbahnen mit jeweils vier Metern. Ein Radweg ist bislang nicht geplant. Die Gesamtkosten für die neue Moltkebrücke betragen 10,5 Millionen Euro, die das Land Berlin aufbringt.

Der Brückenneubau war notwendig geworden, nachdem in der letzten Hauptprüfung im Jahr 2016 deutliche Beeinträchtigungen der Standsicherheit festgestellt wurde. Die Nutzung der Brücke musste seitdem auf zwölf Tonnen beschränkt werden. Zudem wurden Schildkrötenpoller angebracht, um zu verhindern, dass schwere Transporter auf den Gehweg ausweichen.

Die Moltkebrücke liegt innerhalb eines dicht bebauten Wohngebietes, sie verbindet die Ortsteile Steglitz/Dahlem und Lichterfelde. Mehrere denkmalgeschützte Gebäude sowie ein kleines Geschäftszentrum liegen in unmittelbarer Umgebung des Brückenbauwerks. Die Moltkebrücke ist Teil einer wichtigen Verbindung über die S-Bahntrasse und eine von mehreren Bahnüberführungen im Großraum Lichterfelde.

