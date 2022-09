Neues Bildungshaus: Eltern, Kinder, Pädagogen im Dreiklang

Berlin. Im Foyer sitzen an diesem Vormittag einige Mütter und plaudern. Ihre Kinder sind gerade in den Gruppen, sie sollen in ihren künftigen Kita-Alltag eingewöhnt werden. Nicht nur für ihre Kinder ist alles neu, auch die Kita Blütezeit kann endlich starten. Erst vor wenigen Tagen wurde das Bildungshaus in Steglitz eröffnet, das eine ganz besondere Einrichtung ist: Dort werden nicht nur 160 Kinder von einem Jahr bis zur Grundschule betreut. Es gibt auch Angebote für Eltern und Familien – von der Freizeitaktivität bis zur Weiterbildung. Der Betreiber, die Blütezeit gGmbH, hat sich zum Ziel gesetzt, Eltern, Kinder und Pädagogen in einen Dreiklang zu bringen.

Drei Jahre hat es gedauert, bis die Kita Blütezeit in der Kelchstraße 21-23 eröffnen konnte. Die Räume waren schnell gefunden. Doch nachdem sich die privaten Betreiber den 150 Bewohnern in der Nachbarschaft vorgestellt hatten, klagten einige gegen den Verkehr, der durch die Elterntaxis zunehmen würde. Die kleine Einbahnstraße sei für diese Kapazitäten nicht ausgelegt, hieß es. Mit diesen Argumenten hatten die Anwohner schon einmal eine Kita-Eröffnung an diesem Standort verhindert. Diesmal gingen sie bis zum Oberverwaltungsgericht, wo ihre Klage auch in der zweiten Instanz abgewiesen wurde.

Sogar ein kleiner Wald gehört zur Kita

Die Straße kann den Verkehr gut bewältigen, lautet das Urteil des Gerichts. Die Kita verfügt aber dennoch über Tiefgaragenstellplätze und plant eine Elternhaltestelle an der Ecke Steglitzer Damm. Jetzt ist das ehemalige Bürogebäude umgebaut. 2000 Quadratmeter stehen auf vier Etagen zur Verfügung, dazu kommen noch einmal 5000 Quadratmeter Außenflächen, zu denen ein kleiner Wald gehört.

Die Kinder haben viel Platz und viele verschiedene Bildungsbereiche, die sie nutzen können. Da sind zum einen die Gruppenräume, die von Holzwerkstätten, Ateliers, Theater-, Bewegungs- und Musikräumen ergänzt werden. „Alle Themen-Bereiche werden von Fachleitern betreut, die auch ihre persönlichen Schwerpunkte in der Musik oder in der Kunst haben“, sagt Masuda Becker, Geschäftsführerin der Blütezeit gGmbH.

Die 51-jährige Betriebswirtin hat 20 Jahre in der Wirtschaft gearbeitet. Sie wusste schon lange, dass sie etwas anderes mit Menschen machen wollte. Dann gab es einen Wendepunkt in ihrem Leben, an dem sie ihren Weg geändert hat: Das waren der Tod ihres Bruders mit 31 Jahren und die Geburt ihrer Tochter. „Das Thema Frühkindlichkeit war schon immer meine Leidenschaft“, sagt Masuda Becker. Gerade die ersten acht Jahre seien die wichtigsten für die weitere Bildung.

Erzieher heißen Blüte-Begleiter

Die Pädagogen heißen in der Kita daher auch nicht Erzieher sondern Blüte-Begleiter. In dem Wort Erzieher stecke ziehen, sagt die Leiterin. „Wir ziehen hier nicht irgendwohin.“ Vielmehr sollen die Kinder beim Aufblühen begleitet werden. „Damit man Früchte im Leben tragen kann, ist die Blütezeit wichtig“, so Becker. Die Kinder sollen das Gefühl mit auf den Weg bekommen, ein liebendes Zuhause zu haben und einen zweiten Bindungsort – die Kita als ein erweitertes Zuhause.

In der obersten Etage sind die Räume für die Gespräche und Weiterbildungen, Kurse und Treffen. Jeden zweiten Sonnabend wird ein offener Spielevormittag stattfinden. Das Bildungshaus ist als Familienzentrum vom Bezirk anerkannt, so dass auch Veranstaltungen im Auftrag des Bezirks stattfinden werden. Gemeinsam Kochen und Musik machen – das haben sich die Mitarbeitenden mit Eltern und Kindern schon für ein Adventswochenende vorgenommen. Damit sich alle Familien gemeinsam auf die Weihnachtszeit einstimmen können.

