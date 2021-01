U-Bahnhof Rathaus Steglitz wird vier Wochen früher fertig

Am U-Bahnhof Rathaus Steglitz konnten bereits die Böden und Wände gemacht werden.

Berlin. Drei Wochen nach dem Brand auf dem U-Bahnhof Schloßstraße rollen die Züge der U9 seit Montag wieder zwischen Rathaus Steglitz und Walther-Schreiber-Platz. Die Reparatur hat zwei Wochen länger gedauert als ursprünglich geplant. Das lag nach Auskunft der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) daran, dass die Instandsetzung der verschmorten Kabel unter erschwerten Bedingungen und auf engsten Raum unter einer Rolltreppe erfolgen musste. "Doch aus der Not haben wir eine Tugend gemacht", sagt Jannes Schwentu, Pressesprecher der BVG. In der Zeit der außerplanmäßigen Sperrung sei die Sanierung des U-Bahnhofes Rathaus Steglitz maßgeblich vorangeschritten. Dadurch hätten rund vier Wochen der Gesamtbauzeit gewonnen werden können. In der zweiten Jahreshälfte 2022 soll die Sanierung des U-Bahnhofes abgeschlossen sein.