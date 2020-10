„Die Situation am Schlachtensee ist nicht lösbar“

Fast 30 Seiten lang ist das neue Zukunftskonzept für den Schlachtensee und die Krumme Lanke. Zwei Jahre lang hat eine eigens dafür ins Leben gerufene Arbeitsgemeinschaft mit Experten daran gearbeitet. Eine bessere Beleuchtung, mehr Toiletten an Hotspots, Fahrradstraßen, Parkraumbewirtschaftung sowie eine Verstärkung der Kontrollen durch Polizei, Ordnungsamt und Parkläufer sind nur einige der vorgeschlagenen Ideen (wir berichteten). An einem Bürgerdialog hat sich auch Dirk Jordan beteiligt. „Die bestehende Situation ist nicht lösbar aber entschärfbar“, sagt der Anwohner, der sich auch erfolgreich für die Ausweisung des neuen Ortsteils Schlachtensee eingesetzt hatte.

Hundertschaften der Polizei müssten kontrollieren

Dirk Jordan wohnt nicht weit vom Schlachtensee entfernt. Auch an seinem Haus ziehen die Jugendlichen nachts vorbei. Ab und zu klingelt einer – Jordan nimmt es gelassen. Für ihn ist es ein Spaß aus der Partylaune heraus. „An heißen Sommerabenden müsste man eigentlich Hundertschaften der Polizei zur Kontrolle vor Ort schicken“, sagt der Anwohner. Das sei nicht möglich. Auch könne man keinen Zaun um die Seen ziehen. „Deshalb werden sich immer wieder einige ärgern“, so Jordan. Die Attraktivität der Seen sei riesig, der Schlachtensee habe mit dem S-Bahn-Anschluss vor der Liegewiese quasi eine Alleinstellungsmerkmal. Dennoch sieht er in dem Zukunftskonzept eine gute Vorlage, um einige Probleme in Angriff zu nehmen. „Es kommt jetzt darauf an, was man daraus macht“, so der Schlachtenseer. Er erhoffe sich zum Beispiel, dass eine Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung das Parkproblem aufgreift.

„Die Übernutzung ist das schlimmste Problem“

Marela Bone-Winkel (CDU), die an dem Konzept mitgearbeitet und sich vor allem um die Nutzungskonflikte gekümmert hat, will ein anderes Problem zuerst angehen. „Die Übernutzung des Schlachtensee ist das schlimmste“, sagt die Kommunalpolitikerin. An besonders heißen Tagen seien bis zu 5000 Besucher am See, in einem Notfall würde es schwierig mit Rettungs- und Fluchtwegen werden. Deshalb will sie einen Antrag in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) stellen, dass der Schlachtensee – genau wie die Admiralbrücke in Kreuzberg – nicht mehr in den Reiseführern beworben wird. Touristen, so ist ihre Auffassung, könnten ins Strandbad Wannsee gehen. Am Schlachtensee sollen sich die Berliner erholen. In einem zweiten Antrag will sie sich um den Naturschutz kümmern, vor allem den Schutz der Brutgebiete der Vögel.

Stand-up-Paddler sollen Uferbereiche schützen

Geplant ist, dass jede Fraktion in der BVV ihre Anträge einbringt und die anderen Fraktionen sich anschließen können. Anfang November solle es aber noch einmal ein Treffen der Autoren des Zukunftskonzepts geben, um sich über die genaue Vorgehensweise bei der Umsetzung der Ideen abzustimmen, sagt Rolf Breidenbach (FDP). Er hat vor allem die Stand-up-Paddler im Blick, die noch stärker daraufhingewiesen werden sollen, die Uferbereiche zu meiden und zu schützen. Außerdem soll der Weg von der S-Bahn zum Ufer und der Uferweg zur Fischerhütte barrierefrei ausgebaut werden. Breidenbach will dafür sorgen, dass dafür Investitionsmittel im Haushalt des Bezirks eingestellt werden.

Besucher lassen immer noch viel Müll liegen

Für Dirk Jordan hat sich die Lage am Schlachtensee und der Krummen Lanke bereits in den vergangenen Jahren entspannt. Im Sommer gehe er sieben Uhr schwimmen und freue sich zu sehen, wie die Berliner Stadtreinigung (BSR) kurze Zeit später den Müll abholt. „Es ist unglaublich, was an Dreck liegen bleibt“, sagt der Anwohner. Aber seit die BSR komme und die Parkläufer unterwegs seien, die auf die Einhaltung der Regeln am See achten, sei Ruhe und Normalbetrieb. Selbst mit den Hunden gebe es kaum noch Probleme. Er sieht eher noch Problem, die nicht zu ändern sind. So sollte seiner Ansicht nach der Supermarkt in Seenähe keine Einweggrills verkaufen und nicht bis mitten in die Nacht geöffnet haben. Doch die Erfahrung hat er schon gemacht: Daran lässt sich nichts ändern.