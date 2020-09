Altkanzler Gerhard Schröder als Golfer guter Durchschnitt

Die Polit-Prominenz hat sich am Dienstag bei einem exklusiven Euref-Golfcup in Wannsee zu einem Spiel getroffen.

Was machen Spitzenpolitiker nach ihrem Ausscheiden aus der Politik? Am liebsten Golfspielen. Eine gute Gelegenheit dazu bot sich am Montag im Golfclub Wannsee. Reinhard Müller, Gründer des Technologie-Campus Euref in Schöneberg, hatte unter anderem Altkanzler Gerhard Schröder, den ehemaligen Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit und die beiden Ex-Senatoren Peter Strieder (SPD) und Jürgen Klemann (CDU) zu seinem fünften Euref-Golfcup eingeladen.