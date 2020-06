An der Stelle, an der der Kopf fehlt, ist der Sandstein noch ganz weiß.

Vandalismus Kopf von „Negerin“-Skulptur in Zehlendorf abgeschlagen

Zwei vermummte Täter sollen in der Nacht zu Mittwoch mit Baseballschlägern einer Sandstein-Skulptur den Kopf abschlagen und den Sockel und Körper mit blauer Farbe beschmiert haben. So hat es eine Anwohnerin aus ihrem Haus heraus in der Zehlendorfer Leuchtenburgstraße beobachtet.