Steglitzer Kreisel: Sockel wird abgerissen - Was wird aus den Mietern?

Die neuen Pläne für die Gebäude am Fuß des Steglitzer Kreisels haben für große Überraschung gesorgt. Nicht nur bei Bewohnern des Kiezes sondern vor allem bei den Mietern im Sockel. Wie der Investor, die Consus Real Estate, kürzlich bekannt gab, soll das gesamte Ensemble abgerissen und neu aufgebaut werden, weil die alte Bausubstanz nicht mehr modernisiert werden kann. In die Neubauten sollen zwar wieder ein Hotel, Büros und Geschäfte einziehen. Aber die 70 Mietwohnungen entlang der Kuhligkshofstraße fallen weg. Bewohner wird es künftig nur noch in den 330 Eigentums-Apartments geben, die in dem 120 Meter hohen Turm entstehen.

Doch wie geht es nun mit den Mietern im Sockel weiter? „Aktuell stellt sich diese Frage noch nicht, weil die Umsetzung erst in mehreren Jahren erfolgt“, lässt der Investor auf Nachfrage wissen. Deshalb würden auch noch keine Gespräche mit Mietern laufen. Der Neubau des Sockels soll nach der Fertigstellung des Wohnturm 2022 beginnen und nach 2025 beendet sein.

Steglitzer Kreisel: Mietvertrag für das Hotel endet 2021

Eine Zukunft für das Hotel Steglitz International wird es in dem neuen Sockel wohl nicht mehr geben. „Für uns als Mieterin und Betreiberin des Hotel endet zum 31. Dezember 2021 ein fast 40-jähriges Wirken als Gastadresse im Süden Berlins“, sagt Hotelchef Klaus-Volker Stolle. Diese Entwicklung habe sich bereits 2014 abgezeichnet, als die ehemaligen Eigentümer – das Land Berlin und die Immobiliengesellschaft Becker & Kries – den Kreisel-Komplex an die CG-Gruppe, heute Consus Real Estate, veräußerten. „In mehreren Gesprächen mit der Konzernleitung mussten wir frühzeitig erkennen, dass eine Verlängerung unseres Mietverhältnisses nicht mit den Planungen der Eigentümerin vereinbar waren“, sagt Stolle.

Die Neugestaltung des Sockels sei ihm in den Jahren zwar angedeutet, jedoch bis heute nicht vorgestellt worden. Er weiß, dass wieder ein Hotel in den Sockel kommt. Und er weiß auch, dass eine erneute Bewerbung zum Betreiben des Hauses möglich sein soll. „Einer solchen möglichen Neueröffnung stehen allerdings zwei bis drei Jahre Bauzeit mit massivem Sanierungsbedarf sämtlicher Gewerke gegenüber, die unmöglich während eines laufenden Betriebes ausgeführt werden können“, sagt Stolle.

Seine 80 Mitarbeiter sind über diese Sachlage informiert. Jetzt denkt er schon darüber nach, was aus der Einrichtung seines 200-Zimmer-Hotels mit Küche und Veranstaltungssektor werden soll. Dennoch will sich der Hotelchef nicht beklagen: „Die Zusammenarbeit mit unserer Noch-Vermieterin verläuft sachlich und in Zeiten des Corona-Virus und der vorübergehenden Schließung des Hotels verständnisvoll und hilfreich.“

Globetrotter will sich verändern

In der Albrechtstraße, wo vorher ein italienisches Modegeschäft war, hat Vattenfall gerade eine neue Filiale aufgemacht „Mit unseren Vattenfall Stores probieren wir ein neues Konzept aus – ein in der Nachbarschaft verankertes Ladengeschäft mit Aktionen zu Mobilität, Smarter Living oder Home Security“, erläutert Vattenfall-Sprecherin Sandra Kühberger. Den Store in der Albrechtstraße hätte das Unternehmen im Dezember 2019 eröffnet. „Wir können feststellen, dass unser Konzept als Anlaufstelle im Kiez funktioniert“, so die Sprecherin. Deshalb würde man gern in Steglitz bleiben.

Andere Läden haben schon eigene Pläne. „Globetrotter zieht aus dem Geschäft im Sockel aus, sie wollen sich verändern“, so die Auskunft des Investors. Im Kiez heißt es, dass der Outdoor-Ausstatter in die Filiale von Sportcheck an der Schloßstraße zieht. Der Sportanbieter macht gerade einen Ausverkauf. Doch eine Bestätigung für diesen Umzug war auf Anfrage der Morgenpost von Globetrotter nicht zu bekommen.

Anwohner zufrieden mit den Wohnungen

Und wie geht es mit den Mietern weiter? Vor der Haustür an der Kuhligkshofstraße gibt es zwar mehr als 70 Klingeln, davon aber höchstens ein Drittel mit Namensschild. Viele, die hineingehen oder herauskommen, sind zufrieden. Vor allem die eine Wohnungen zum Innenhof haben. Ein Mieter der ersten Stunde ist André. Seit 36 Jahren wohnt er mit seiner Lebensgefährtin am Fuß des Kreisels – im ersten Stock, 55 Quadratmeter ohne Balkon, mit Blick auf Autobahn und S-Bahn, 633 Euro Warmmiete. „Am Anfang haben wir hier noch die Vögel zwitschern gehört“, sagt der 60-Jährige. Jetzt sei es natürlich viel lauter geworden. In den ersten Jahren, so erzählt er, hätten viele Kreisel-Erbauer die Wohnungen genutzt, die ja eigentlich Apartments sind. Heute würde es auch wieder Arbeiter von den umliegenden Baustellen im Haus geben.

In der Corona-Krise habe er gerade renoviert, sagt André und lacht. Er glaube nicht daran, dass der Gebäuderiegel abgerissen wird. Und so leicht kriege man ihn nach der langen Zeit auch nicht raus. Doch er erzählt auch, dass ihn die Verwaltung vor drei Monaten angesprochen hat. Ob er nicht ausziehen wolle, weil die Wohnung doch sehr laut sei, hatten die Mitarbeiter gefragt. Man würde ihn auch bei der Wohnungssuche und beim Umzug unterstützen. André will nicht, jetzt noch nicht. Er fühlt sich wohl. „Ich habe hier alles“, sagt der Mieter. Er sei schnell auf der Autobahn und schnell in allen Geschäften. Aber er könnte sich vorstellen, eines Tages wieder mit Vogelgezwitscher aufzuwachen.