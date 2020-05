Polizei sperrt in Zehlendorf Straße für Wildschwein-Rotte

Berlin. Polizeischutz für eine Wildschwein-Rotte: Am Sonntagmittag rannten mehr als 20 Tiere, darunter viele Frischlinge, über die Mühlenstraße in Zehlendorf. Das ist schon fast nichts Besonderes mehr in dem waldreichen Außenbezirk. Diesmal aber wurden die Wildschweine bei der Straßenüberquerung von zwei Funkwagen der Polizei unterstützt.

Schwein gehabt: In Zehlendorf sperrt die @polizeiberlin die Straße für diese Familie 🐗 pic.twitter.com/69wSFIJZZy — Felix Hackenbruch (@FHackenbruch) May 17, 2020

„Es war kein offizieller Einsatz“, sagt ein Polizeisprecher auf Anfrage der Morgenpost. In der Dienststelle sei kein Anruf eingegangen. Deshalb gebe es nur zwei Möglichkeiten, wie der Einsatz zustande kommen konnte: Entweder wurden die Kollegen von Bewohnern angesprochen, die um Hilfe baten. „Oder die Kollegen haben in weiser Voraussicht gehandelt, weil sie absehen konnten, welchen Weg die Rotte nehmen wird“, so der Polizeisprecher. Auf jeden Fall sei die Straße von zwei Einsatzwagen kurzzeitig gesperrt gewesen, damit die Tiere sicher über die Straße gelangen konnten.

Bereits am Sonnabendvormittag waren Wildschweine im Bereich Mühlenstraße gesehen worden. Ob es dieselbe Rotte war, konnte die Polizei nicht sagen. Wildschweine sind nicht nur in Zehlendorf sondern oft auch in Lichterfelde unterwegs. Anwohner des Prettauer Pfades sprechen von Verwüstungen in Gärten und auf Spielplätzen. Nach Auskunft des Wildtier-Experten Derk Ehlert leben zwischen 3000 und 4000 Wildschweine in Berlins Wäldern. kla