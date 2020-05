Geisterhaus kostet Bezirk schon 120.000 Euro

Die Villa in der Schmarjestraße 14 steht unter Denkmalschutz. Sie hat einen Wert von knapp 300.000 Euro.

Seit dem Auszug der Kita ist Villa in der Schmarjestraße ungenutzt. Bis ein neuer Betreiber gefunden ist, zahlt der Bezirk die Kosten.

Berlin. Der größte Posten schlägt mit knapp 90.000 Euro zu Buche. Das war ein Wasserschaden, der 2018 in der leerstehenden Villa an der Schmarjestraße 14 behoben werden musste. Insgesamt musste der Bezirk bereits 120.000 Euro für den Gebäudeunterhalt aufbringen. Das hat die Senatsverwaltung für Finanzen auf Anfrage des Abgeordneten Dieter Neuendorf (AfD) mitgeteilt. Seit dem Auszug der Kita vor acht Jahren steht die Villa leer – was ihr den Namen „Geisterhaus“ einbrachte. Das Bezirksamt sucht derzeit einen neuen Betreiber. Etwa zehn Bewerber haben sich gemeldet.