Krumme Lanke: Viele Besucher ignorieren Corona-Regeln

Berlin. Dicht an dicht liegen die Picknickdecken und Handtücher der vielen sonnenhungrigen Besucher an den Badestellen der Krumme Lanke und am Schlachtensee in Zehlendorf. Dass es zur Eindämmung der Corona-Pandemie Vorschriften gibt, die Ansammlungen von mehr als zwei Menschen im öffentlichen Raum verbieten – hier werden sie nahezu ignoriert. Kein Wunder: Wirksame Kontrollen gibt es nicht.

Die beiden Parkläufer, die am Montag kurz nach 18 Uhr versuchen, die Einhaltung der Regeln durchzusetzen, sind jedenfalls sichtlich überfordert. „Hier ist es voller als je zuvor“, berichtet der eine, während der andere ergänzt: „Kaum, dass wir uns umdrehen, werden die Decken wieder ausgerollt und die Gruppen rücken wieder zusammen“. Sanktionen dürften sie ohnehin nicht aussprechen, berichten die beiden. „Wir können nur appellieren“, sagt der Mann mit dem grünen Parkläufer-T-Shirt. Während am frühen Nachmittag Familien mit Kindern dominierten, werde es ab dem frühen Abend noch unübersichtlicher: Dann feierten Jugendliche Partys.

Stadtrat will nicht mehr Personal einsetzen

Im Bezirksamt sind diese Zustände offenbar nicht bekannt. Weder von den Parkläufern noch vom Ordnungsamt seien ihm entsprechenden Informationen übermittelt worden, sagt Michael Karnetzki (SPD), Bezirksstadtrat für Ordnung und Bürgerdienste, am Mittwoch. „Der Außendienst des Ordnungsamtes kontrolliert regelmäßig die Grünflächen des Bezirks, darunter auch an der Krumme Lanke“, so Karnetzki. Dabei sei bisher die Erfahrung gewesen, dass sich die sehr große Mehrheit der Menschen an die geltenden Beschränkungen hält und sich spätestens nach Ansprache durch den Außendienst einsichtig zeigt.

Der Forderung, mehr Personal an den Seen einzusetzen, erteilt der Stadtrat eine Absage. „Jeder Mitarbeiter des Ordnungsamtes, den wir an der Krumme Lanke zusätzlich einsetzen, fehlt an einer anderen Stelle des Bezirks.“ Ohnehin würden bei größeren Ansammlungen zwei Mitarbeitende des Ordnungsamtes nicht ausreichen. „Bei entsprechenden Meldungen würden wir dann eher die Polizei informieren, die mit weit mehr Einsatzkräften zur Kontrolle der coronabedingten Einschränkungen auf der Straße ist“, so der Stadtrat.