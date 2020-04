Im Oktober 2020 sollte der Ausbau der Hildburghauser Straße in Lichterfelde endlich weitergehen. Seit bald drei Jahren sind die Arbeiten unterbrochen. Jetzt kommt es zu einer erneuten Verzögerung. Während das Bezirksamt davon ausgeht, dass die Arbeiten 2022 wieder aufgenommen und dann beendet werden, sprechen die Berliner Wasserbetriebe sogar von 2024. Damit geht die unendliche Geschichte des Bauvorhabens weiter.

Im Jahr 2000 war der Ausbau des Straßenzuges Blanckertzweg-Hildburghauser Straße beschlossen worden. 16 Jahre später konnten die ersten Arbeiten beginnen. 1400 Meter sind bis heute fast fertig, 900 Meter fehlen immer noch.

Straßenbaufirma wurde vom Bezirk gekündigt

Der Grund für die erneute Verzögerung sind Probleme mit der Firma, die mit dem Ausbau der Hildburghauser Straße beauftragt war. Als das Bezirksamt keinen Baufortschritt mehr gesehen hat, hat es dem Unternehmen gekündigt. Eine neue Firma musste gefunden werden, der Auftrag neu ausgeschrieben werden. Das dauert immer noch an.

Rund um den Lichterfelder Ring wollen die Berliner Wasserbetriebe aber jetzt die Trink- und Abwasserleitungen sanieren. „Dabei war ursprünglich geplant, dass die Bauarbeiten im Lichterfelder Ring nach Abschluss der Bauarbeiten in der Hildburghauser Straße begonnen werden“, sagt Astrid Hackenesch-Rump, Pressesprecherin der Wasserbetriebe. Durch die Verzögerung im letzten, vierten Bauabschnitt habe sich nun die Reihenfolge verändert.

Arbeiten der Wasserbetriebe seit langem geplant

Die Arbeiten der Wasserbetriebe im Lichterfelder Ring sind seit langem geplant, die Aufträge vergeben. „Hier können wir nicht auf die komplette Fertigstellung der Hildburghauser warten, sondern beginnen - voraussichtlich im Herbst 2020, eventuell etwas später - mit den Arbeiten“, so die Sprecherin der Wasserbetriebe. Im einzelnen seien das planmäßige Kanalsanierungsarbeiten und die Erneuerung von Trinkwasserleitungen. Das soll insgesamt bis 2023 dauern.

In dieser Zeit wird die Hildburghauser Straße vor allem als Umleitungsstrecke benötigt. Damit sie befahren werden kann, wird dort nun die Decke provisorisch geschlossen. Die Wasserbetriebe rechnen damit, die anschließenden Kanalarbeiten in der Hildburghauser 2024 abzuschließen. Auch das sollte viel früher geschehen. „Wir konnten die Arbeiten nicht fristgerecht beenden, weil das Bezirksamt den Vertrag mit der Straßenbaufirma gekündigt hatte“, so Astrid Hackenesch-Rump.

Ausbau zur Hauptverkehrsstraße vor langer Zeit beschlossen

Im Moment wird die Hildburghauser Straße aus diesem Grund nur provisorisch saniert. Vom Steinheilpfad bis zur Bezirksgrenze Tempelhof-Schöneberg wird die Fahrbahndecke erneuert. Die Kosten von 200.000 Euro kommen aus dem Sonderprogramm für Straßensanierungen. Die Arbeiten seien zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, besonder für Zweiradfahrer unabdingbar, sagt Maren Schellenberg (Grüne), Bezirksstadträtin für Umwelt und Tiefbau. Der Fahrbahnzustand der Hildburghauser Straße habe sich ständig weiter verschlechtert, eine punktuelle Gefahrenstellenbeseitigung wären sowohl technisch als auch wirtschaftlich nicht haltbar gewesen.

Die Hildburghauser Straße wurde 1953 im Rahmen des Notstandstandsprogramms bereits nur provisorisch gebaut. Erst mehr als 50 Jahre später kam der Beschluss, die Hauptverkehrsstraße endlich richtig auszubauen. Die Planungen hatten 2004 begonnen und wurden 2006 durch die Verabschiedung des Straßenausbaubeitragsgesetz unterbrochen. Daraufhin hätten die Bezirksverordneten eine Vorzugsvariante verabschieden müssen – verweigerten aber ihre Zustimmung.

Planungen konnten erst 2012 weitergehen

Erst nach der Abschaffung des Gesetzes 2012 konnten die Planungen weitergehen. Sie mussten jetzt noch einmal überarbeitet werden. Aus diesem Grund konnten die Arbeiten erst 2016 beginnen. Fertig sind die Abschnitte von der Osdorfer Straße bis zur Straße Am Pfarracker (550 Meter) und das anschließende Stück bis zum Steilheilpfad (700 Meter).

Restarbeiten müssen noch in dem 150 Meter langen Bereich vom Steilheilpfad bis zum Oberhofer Weg erledigt werden. Was noch fehlt, sind die Abschnitte vom Oberhofer Weg bis zur Mariannenstraße (400 Meter) und dann weiter bis zur Bezirksgrenze (500 Meter).