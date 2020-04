Kleingärten vom Bau eines neuen Radwegs bedroht

So soll der neue Stadtplatz im geplanten Stadtquartier „Neulichterfelde“ aussehen.

An der Osdorfer Straße ist neben dem neuen Stadtquartier mit 2500 Wohnungen ein Fahrradweg geplant. Doch dafür wird Platz gebraucht.

Ein neu geplanter Radweg entlang der Osdorfer Straße in Lichterfelde Süd – dort wo die Groth-Gruppe ein neues Stadtquartier mit 2500 Wohnungen plant – könnte das Aus für einige Kleingärten bedeuten. Das befürchtet das Aktionsbündnis „Landschaftspark Lichterfelde Süd“. Die Fahrradspur soll nicht entlang der Weidelandschaft verlaufen sondern vor den Kleingärten. Aus dem Bezirksamt habe er erfahren, dass auf der Ostseite ein Rad- und Fußweg vorgesehen sei, sagt Gerhard Niebergall vom Aktionsbündnis. Die an der Straße angrenzenden Parzellen der Kleingartenkolonie „Am Wäldchen“ müssten deshalb aufgegeben werden, so seine Befürchtungen. Die Kleingartenanlage sei aber durch einen Bebauungsplan geschützt.