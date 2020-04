Architekten gegen Abriss des Mäusebunkers

Eine Online-Petition, ein offener Brief an den Regierenden Bürgermeister und eine geplante Ausstellung – alle drei Aktion haben ein Ziel: den Mäusebunker, der so heißt, weil darin Tierversuchslabore sind, und das ehemalige Institut für Hygiene und Mikrobiologie auf dem Charité-Campus in Steglitz zu retten. Die Initiatoren wollen das Gebäudeensemble als herausragendes architektonisches Beispiel für die Nachkriegsmoderne und den Stil des „Brutalismus“ erhalten und fordern deshalb, sie unter Denkmalschutz zu stellen. Der Antrag liegt beim Landesdenkmalamt. Die Charité hingegen will den Mäusebunker in diesem Jahr abreißen lassen. Doch angesichts der Aktionen und vieler Gespräche sieht Ludwig Heimbach einen Perspektivwechsel. „Die Diskussion kommt jetzt erst in Gang, sagt der Architekt.

Ludwig Heimbach hat Büros in Berlin und Köln, seine Schwerpunkte sind der Hochbau und die Innenarchitektur, aber auch denkmalgerechte Sanierungen. Bei einem Treffen auf einem Platz zwischen Mäusebunker und Hygiene-Institut, die beide unterirdisch miteinander verbunden sind, zählt er die Vorzüge beider Häuser auf. Nicht nur ihr Gegensatz – das eine kastenförmig, aus rohen Fertigbetonteilen und das andere geschwungen und in Form gegossen – ist für ihn eine Besonderheit. Es ist auch wieder die Ähnlichkeit, die ihn anzieht, ihre Bauweise, die konkret auf ihre Nutzung abgestellt ist.

Kanonenrohre für die Lüftung

Ein besonders spezielles Gebäude ist der Mäusebunker mit seinen „Kanonenrohren“ und kleinen dreieckigen Fenstern. „Hier wurde funktional gedacht“, sagt Heimbach. Da das gesamte Haus aufgrund der vielen Tiere – heute sollen noch 35.000 Mäuse dort sein, die viel Wärme produzieren – über eine dezentrale Lüftung versorgt werden musste, haben die Architekten Gerd und Magdalena Hänska lange Rohre in die Fassade eingebaut. Wenn die Sonne den Beton erwärmt, wird die kalte Luft aus einigen Metern Entfernung angesaugt. Auch die dreieckigen Fenster sind alle nach Norden ausgerichtet, um eine direkte Sonneneinstrahlung zu verhindern.

Beide Gebäude hält Heimbach für so wichtig und architektonisch bedeutend, das er noch in diesem Sommer eine Ausstellung in der Galerie beim Bund Deutscher Architekten (BDA) in der Mommsenstraße organisiert. Dort werden unter anderen historische Planungsdokumente und ein Originalmodell des Hygiene-Instituts zu sehen sein. Ein Aspekt ist aber auch die „Ästhetik des Unheimlichen“ beim Mäusebunker. „Die notwendige, aber nicht besonders appetitliche Funktion eines Tierversuchs-Laboratoriums ist nicht versteckt hinter einer beschönigenden Fassade“, sagt der Architekt. Das macht die Einzigartigkeit dieses Gebäudes aus.

Architekten sammeln Unterschriften

Auf der Online-Plattform Change.org sammelt ein Zusammenschluss mehrere Architekten und Verbände jetzt Unterschriften für den Erhalt der Gebäude. Zu den Unterzeichnern der Petition gehören neben zahlreichen Professoren für Architektur auch Hartmut Dorgerloh, Generalintendant der Stiftung Humboldt Forum, und Hans-Dieter Nägelke, Leiter des Architekturmuseums der Technische Universität Berlin. In ihrem Aufruf heißt es: „Diese identitätsstiftenden Bauten der Stadtgeschichte sind herausragende Beispiele dafür, wie trotz oder vielleicht gerade wegen des geforderten strengen Rationalismus unerwartete, neuartige, aufregende Formen entstehen können.“

Sie wollen nicht nur den Abriss verhindern und die Gebäude unter Denkmalschutz stellen lassen, sondern haben auch Vorschläge, wie die mehr als 40 Jahre alten Gebäude weitergenutzt werden könnten. So wäre Platz für neue Institute, ein Veranstaltungs- oder Konferenzzentrum, Archive, ein Serverzentrum oder für neue Labore. Die flexiblen Grundrisse würden große Gestaltungsfreiheiten bieten, um andere Funktionen aufzunehmen. Ludwig Heimbach, der auch zu den Unterzeichnern gehört, kann sich auch ein Gründerzentrum, Wohnungen oder Galerien in den Häusern vorstellen. Ein Nachnutzung des Gebäudeensemble fordert auch Katalin Gennburg, Sprecherin für Stadtentwicklung der Berliner Linksfraktion, in einem offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister Michael Müller. Das sollte unter „unter Wahrung der Außenhülle und der denkmalpflegerisch wertvollen Innenbereiche“ erfolgen, so Gennburg.

Mitarbeiter ziehen bis zum Sommer nach Buch

Doch die Charité hat bereits konkrete Pläne: Zumindest der Abriss des Mäusebunkers könnte noch im dritten Quartal dieses Jahres beginnen. Bis zum Sommer sollen alle Mitarbeiter aus dem Mäusebunker an den neuen Standort in Buch umgezogen sein, sagt Verena Wolff, Referentin an der Charité, auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Ein Nachnutzungskonzept hätte aufgrund der besonderen baulichen Struktur des Gebäudes nicht gefunden werden können. „Die Charité plant weiterhin den Rückbau des Gebäudes um auf der Grundstücksfläche einen Forschungscampus zu entwickeln“, so Wolff.

Der Landesdenkmalrat hat sich in seiner Sitzung im November 2019 „bei einer Besichtigung vom Denkmalwert der beiden Gebäude überzeugen“ können, heißt es im Protokoll. Das Institut für Hygiene und Mikrobiologie von Fehling und Gogel als herausragendes und sehr plastisches Beispiel organisch konzipierter Architektur und das Gebäude der Zentralen Tierlaboratorien („Mäusebunker“) von Gerd und Magdalena Hänska als Unikat von drastisch funktionaler, brutalistischer Maschinenästhetik würden beide unbestreitbar bedeutende bauliche Manifestationen ihrer Zeit darstellen. „Daher sollte unabhängig von einer Eintragung in die Denkmalliste bei zukünftigen Planungen von einem Erhalt des Ensembles ausgegangen werden“, so die Schlussfolgerung des Landesdenkmalrates. Eine Entscheidung ist beim Landesdenkmalamt noch nicht gefallen. Man stehe mit allen Beteiligten im Austausch, heißt es.