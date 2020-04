Berlin. Das eingerüstete Casino, der neue Motor für den Fahrstuhl, der Umzug der Tischlerei – Silvio Schobinger schiebt schnell die Fotos auf seinem Handy durch. Kurze Erklärung, weiter. Das war sein Tag bis 14 Uhr. „Ich muss immer noch alles dokumentieren, was hier passiert“, sagt der Eigentümer des Goerzwerkes in Lichterfelde.

Vor fünf Jahren hat er das mehr als 100 Jahre alte Fabrikgebäude an der Goerzallee 299 gekauft. Zu dem Zeitpunkt standen die Hallen fast leer. Heute sind die mehr als 30.000 Quadratmeter „zu 97, manchmal 98 Prozent vermietet“, sagt Schobinger. Doch dabei soll es nicht bleiben.

Der 57-Jährige plant einen Neubau mit noch einmal 20.000 Quadratmetern, dazu am besten noch einen Betriebskindergarten. Die Gespräche mit dem Stadtplanungsamt laufen bereits. „Ich sehe hier noch ein hohes Wachstumspotenzial“, sagt der Eigentümer.

Goerzwerk in Steglitz: 115 Unternehmen arbeiten hier

Das Goerzwerk befindet sich auf einem etwa 85 Hektar großen Gelände zwischen Beeskowdamm und Lichterfelder Weg. Den alten Industriestandort teilen sich einige Hundert Unternehmen in mehreren Gebäuden.

Seit 1918 produzierte Carl Paul Goerz dort mit seiner „Optischen Anstalt“ Linsen und Kamerazubehör. Später kam es zu Firmenfusionen und Firmenschließungen, so dass das Baudenkmal bis 2015 fast vollständig leer gezogen war. Nach Umbauten und Sanierungen sind heute im Goerzwerk etwa 115 Unternehmen ansässig, darunter viele Start-ups, aber auch Künstler, Anwälte, Handwerker und die Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (BWB).

„Bei den Mietern ist immer viel Bewegung und eine ordentliche Fluktuation“, sagt Schobinger. Manches junge Unternehmen müsse auch wieder aufgeben und ausziehen. Aber allein 2019 seien 15 neue Mieter dazugekommen, im ersten Quartal 2020 habe er bereits 1000 Quadratmeter an drei Firmen vermieten, darunter an ein Software-Unternehmen, das Filmrechte vermarktet. Zwischen zehn und zwölf Euro kostet die Miete pro Quadratmeter – einige Unternehmen würden dafür aus der Mitte raus in den Südwesten ziehen, so Schobinger.

Kräuter von „Karma Tea“ wachsen im Hof des Goerzwerks

Eigentümer Silvio Schobinger mit Leon Franken, einem der Geschäftsführer von Karma Kollektiv, vor einem Hochbeet.

Foto: Katrin Lange

Das Team von „Karma Tea“ ist gerade dabei, sich im Goerzwerk zu vergrößern und von der ersten in die dritte Etage zu ziehen. Leon Franken und Aron Murru haben vor etwa einen Jahr die Firma Karma Kollektiv UG gegründet. Ihr veganer Mate-Erfrischungstee kommt ohne Zucker, Süßungsmittel und Zusatzstoffe aus und wird in Kooperation mit den Behindertenwerkstätten hergestellt. Der erste große Erfolg für die jungen Geschäftsführer: Ihre Produkte stehen demnächst bei Alnatura in den Regalen.

Doch genauso wichtig wie der wirtschaftliche Erfolg ist den jungen Männern, dass sie ihre Teesorten in einer Kreislaufwirtschaft produzieren. „Wir haben nur Bio-Rohstoffe, so dass die Reststoffe als Dünger für neue Pflanzen dienen“, erläutert Leon Franken. Die Kräuter würden auf dem Karma-Beet im Hof des Goerzwerks wachsen und wieder für die Produktion der neuen Getränken genutzt werden, so der 28-Jährige. Die Beete werden aber auch für Testobjekte genutzt, darunter für bestimmte Gemüsesorten und Minzpflanzen. In den nächsten Wochen sollen dafür kleine Gewächshäuser auf dem Dach gebaut werden.

Derzeit arbeiten viele von Zuhause aus

Der Karma Tea soll ab April bei Alnatura in den Regalen stehen.

Foto: Katrin Lange

Ökologisch und nachhaltig arbeiten und produzieren – das ist auch Silvio Schobinger wichtig. Sein Ziel ist es, mindestens 50 Prozent des Primärenergiebedarfs im Goerzwerk – also Heizung und Strom – vor Ort zu produzieren. So könnten Wind und Sonne künftig für die Versorgung des Gebäudes mit Naturstrom verstärkt zum Einsatz kommen.

In Zeiten des Coronavirus ist es auch im Gewerbegebiet ruhiger geworden. „Viele Goerzwerker arbeiten von Zuhause aus“, sagt Schobinger. Nur die Produktion ließe sich nicht auslagern, ein Maurer könnte ja seinen Betonmischer nicht mit nach Hause nehmen. Zwei Drittel der Mitarbeiter in dem alten Fabrikgebäude seien im Bezirk Steglitz-Zehlendorf verwurzelt, so der Eigentümer. Entweder wohnten sie jetzt im Südwesten oder hätten ihre Kindheit oder Ausbildungszeit hier verbracht.

Die Goerzwerker seien eine eigene bunte Mischung, zu der viele junge kleine Unternehmen gehörten, die erstmals ihr eigenes Büro bezogen hätten, aber auch große etablierte Firmen. Zu Veranstaltungen treffen sich alle ab und zu im Club Goerzwerk, einer Event-Location unter dem Dach mit Platz für 550 Besucher. Im vergangenen Jahr habe es dort knapp 30 Veranstaltungen von Firmen, den Goerzwerkern und privaten Mietern gegeben, sagt Schobinger. In diesem Jahr sollte es eigentlich Richtung 50 Veranstaltungen gehen. Doch dann kam der Coronavirus.

