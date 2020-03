Bau von 200 Wohnungen am Westfalenring geplant

Während die Groth-Gruppe in Lichterfelde Süd bereits Ende 2020 mit dem Bau von 2000 Wohnungen und 400 Einfamilienhäusern zwischen Osdorfer Straße und Anhalter Bahn beginnen will, gibt es jetzt auch neue Pläne für eine Grundstück auf der anderen Seite der Gleise. Entlang der Bahntrasse, dort wo heute noch eine kleine Waldfläche ist, sollen Neubauten mit 200 Wohnungen entstehen. Nach Auskunft des Stadtplanungsamtes von Steglitz-Zehlendorf sind 30 Prozent davon geförderter Wohnungsbau. Zudem sind eine Kita mit 60 Plätzen und eine Tiefgarage mit 158 Stellplätzen im Rahmen des Bauvorhabens geplant.

Die neuen Häuser entlang der Bahntrasse sollen hinter einer Lärmschutzwand stehen.

Foto: BA Steglitz Zehlendorf

Ein „mäanderndes Band“ – so nennt Amtsleiterin Sabine Lappe das neue Projekt. Tatsächlich verlaufen die Häuser wie eine lange Schlange entlang der Anhalter Bahn. Direkt gegenüber werden die Schule, der Sportplatz und Wohnhäuser des Groth-Projektes „Neulichterfelde“ stehen. Aber weder der Lärm der Bahn noch der Jubel der Fußballspiele sollen auf die andere Seite dringen. „Zwischen den Häusern und den Gleisen wird eine Lärmschutzwand gebaut“, informierte die Amtsleiterin den Stadtplanungsausschuss. Zudem werde es eine neue Straße zwischen der Trasse und den Wohngebäuden geben, mit der das Quartier erschlossen wird. Die Häuser sollen nach derzeitigem Planungsstand drei Geschosse und ein Staffelgeschoss haben. Damit sind sie niedriger als die meisten Häuser auf der anderen Seite der Anhalter Bahn.

„Mit der Planung sind wir noch ganz am Anfang“, sagte Sabine Lappe. So seien zum Beispiel auf dem Grundstück auf 1700 Quadratmetern Zauneidechsen gefunden worden. Die müssten zunächst umgesiedelt werden und eine Ausgleich zwischen den Bäumen, die für dieses Bauvorhaben gefällt werden, und den Neubauten geschaffen werden. Das seien jetzt wesentliche Bestandteile der weiteren Planung. In dem nun startenden Bebauungsplanverfahren würde das Projekt umfassend geprüft werden. Dazu gehörten zunächst auch verschiedene Gutachten.