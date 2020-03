Neue Visionen für die alte Dorfaue in Zehlendorf

Wer nach Zehlendorf- Mitte kommt, will entweder einkaufen oder ins Rathaus. Eins will er garantiert nicht: länger an der alten Dorfaue verweilen. Warum auch? Die Grünfläche ist unwirtlich, der Verkehrslärm hoch. Das soll sich seit Jahren ändern. Mal kommen Vorschläge von einer Fraktion, mal von einer Bürgerinitiative, mal von Stadtplanern. Das Bezirksamt hat deshalb eine Studie zur Entwicklung des Dorfangers in Auftrag gegeben. Das Büro der Planergemeinschaft für Stadt und Raum sollte herausfinden: Was ist überhaupt machbar? Der Schlussbericht liegt jetzt vor. Neue Wege, neue Treffpunkte, neu gestaltete Grünflächen – das sind nur einige der Visionen für den Anger.

Es ist genau der richtige Zeitpunkt, um sich mit der Zukunft der Zehlendorfer Mitte zwischen der Potsdamer Straße und dem S-Bahnhof Zehlendorf zu beschäftigen. Denn an beiden Ende der Dorfaue stehen große Bauvorhaben an. Drei Projekte sind in der Planung und kommen langsam voran: Die Rathaussanierung, der Neubau der Eisenbahnbrücke über den Teltower Damm und der Bau eines neuen Geschäftshauses an der Berliner Straße 1-3, direkt gegenüber der 200 Jahre alten Dorfkirche.

Eis essen am Kiosk und dem Treiben zusehen

An den Rändern der Dorfaue wird es also in den kommenden Jahren große Baustellen geben. Daher ist der Moment gekommen, sich auch über eine neue Mitte Gedanken zu machen. Der Dorfanger war „historisch bedeutsam als Kristallisationspunkt der Ortsentwicklung“ – so die Stadtplaner in ihrer Machbarkeitsstudie zur Zehlendorfer Mitte. Der 4500 Quadratmeter große Anger wird im Norden durch eine platzartige Fläche mit dem denkmalgeschützten Kiosk begrenzt, auf der anderen Seite vom Rathaus. Der Anger selbst, der vor mehr als 100 Jahren noch einen Löschteich hatte, ist heute nur noch eine Rasenfläche mit einigen Sträuchern.

„Insgesamt ist festzustellen, dass dem Zentrum Zehlendorf-Mitte ein Identifikationsmittelpunkt im öffentlichen Raum fehlt“ – so die Planer in ihrer Studie. Daher bestehe Handlungsbedarf bei der Attraktivitätssteigerung des Ortszentrums. Wie das geschehen könnte – dafür machen die Experten einige Vorschläge. So soll zum Beispiel hinter dem Kiosk an der Potsdamer Straße, Ecke Teltower Damm, in dem im Sommer Eis verkauft wird, eine neuer Aufenthaltsbereich entstehen. Sitzen, Eis essen, das Treiben beobachten – das soll künftig dort möglich sein.

An der nicht weit entfernten Bushaltestelle am Teltower Damm könnten ebenfalls Bänke die Wartezeit verkürzen. Auf der Höhe des Standesamtes ist ein neuer Weg geplant, der die Dorfaue quert. In der Mitte des Weges ist ein neugestalteter Platz angedacht, an dem Hochzeitsfotos gemacht werden können. Die Einbahnstraße vor dem Standesamt soll gedreht werden und von der Potsdamer Straße befahrbar sein. Der Taxistand wird an die Kirchstraße verlegt. Der gesamte Anger soll künftig ein einheitliches landschaftliches Gesamtbild und wiederkehrende Elemente haben. So könnte der Kiosk als Grundform in verschiedenen künstlerischen Gestaltungen an mehren Orten auftauchen. Die Stadtplaner haben sich auch mit dem Rathausvorplatz am Teltower Damm beschäftigt. Dort sind heute schon ab und zu kleine Trödel- und Informationsstände aufgebaut. Der Vorplatz könnte so umgestaltet werden, dass er ein neuer Raum für Treffen, Veranstaltungen und Ausstellungen wird. Für den offenen Platz müssten allerdings Parkplätze wegfallen.

Auf der Basis der Machbarkeitsstudie soll das Bezirksamt jetzt eine städtebauliche Rahmenplanung für die weitere Entwicklung und Aufwertung der Dorfaue erstellen. Das haben die Mitglieder des Stadtplanungsausschusses auf Vorschlag der FDP-Fraktion und der Bürgerinitiative Zehlendorf in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Das Konzept soll im Dialog mit den Bürgern entwickelt werden.

Rathaus-Sanierung ist das große Thema

Im Stadtplanungsamt des Bezirks stehe jetzt allerdings der Neubau und die Sanierung des Rathauses ganz oben auf der Agenda, lässt die Amtsleiterin Sabine Lappe wissen. Der Bezirk hat die Zusage über 70 Millionen Euro für die geplanten Arbeiten. Jetzt soll ein städtebaulicher Wettbewerb für das Areal vorbereitet werden. „Die Arbeiten könnten 2023 beginnen“, so Sabine Lappe. In der Überlegung ist, die Gebäude aus den 60er- und 70er-Jahren abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen, die dann auch mehr Arbeitsplätze bieten. Der denkmalgeschützte Altbau aus dem Jahr 1929 muss dringend saniert werde.

Voran geht es auch beim Projekt an der Berliner Straße 1-3, Ecke Clayallee. „Das Abbruchkonzept ist so gut wie fertig, von 2021 bis 2023 wird der Neubau erfolgen“, sagt die Leiterin des Stadtplanungsamtes. In dem neuen Geschäftshaus entstehen im Erdgeschoss Läden, darüber Büros und Praxen.

In Planung ist ebenfalls der Neubau der Eisenbahnbrücke am S-Bahnhof Zehlendorf, die bis 2024 fertig sein soll. In diesem Zusammenhang soll das gesamte Areal neu gestaltet werden. Sicher ist, dass zwei Zugänge auf beiden Seiten des Teltower Damms entstehen. Ein dritter Zugang zum Postplatz ist geplant, aber zurückgestellt. Noch müssen Details geklärt werden, zum Beispiel inwieweit er barrierefrei sein soll und als Radverbindung genutzt werden kann. „Dazu gibt es derzeit noch keine Neuigkeiten“, sagte Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) im Ausschuss.