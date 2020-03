Aldi baut mehr als 100 Wohnungen in Dahlem

Berlin. Nur wenige Tage nachdem das Gebäude der alten Anatomie an der Königin-Luise-Straße in Dahlem von Büschen und Bäumen befreit wurde, hat der neue Grundstückseigentümer jetzt auch seine Pläne bekanntgegeben. Der Lebensmitteldiscounter Aldi hat das ehemalige Institut der Freien Universität (FU) gekauft und wird dort Wohnungen bauen.

Im Stadtplanungsausschuss des Bezirks wurden die Pläne vorgestellt. Demzufolge soll das alte Gebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Geplant sind insgesamt 106 Wohnungen, davon 50 Studentenapartments und 56 weitere Wohnungen, von denen 30 Prozent eine sozialen Bindung haben. Ein Supermarkt wird nicht entstehen.

Dringend benötigter Wohnraum für Studenten

„Ich freue mich gleich doppelt über den Bau der Wohnungen und Studentenwohnheimplätzen“, sagt Adrian Grasse (CDU), Wahlkreisabgeordneter und forschungspolitischer Sprecher. Nun werde endlich in der Nähe der FU der so dringend benötigte Wohnraum für Studenten geschaffen. „Als ein erstes sichtbares Zeichen sollten die Abrissarbeiten möglichst zeitnah beginnen“, so Grasse. Das Bezirksamt solle den Genehmigungsprozess eng begleiten, um eine schnelle Realisierung zu ermöglichen.

Davon ist auszugehen. Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) hatte kürzlich erklärt, dass sie hoffe, dass Aldi bald abreiße und neu baue. Seit 2005 steht das Gebäude leer. Drei Jahre später hatte Aldi das Grundstück gekauft. Nachdem der Bezirk die Pläne, einen Einkaufsmarkt zu errichten, abgelehnt hatte, klagte Aldi vor Gericht. Aber die Richter gaben dem Bezirk in zwei Instanzen recht.

Ein weiterer Supermarkt wurde mit dem Zentrenkonzept des Bezirks abgelehnt. Darin steht, wo ausreichend Einzelhandelsflächen vorhanden sind und wo noch neue Geschäfte im Bezirk entstehen können. Dahlem würde an dieser Stelle zersiedelt werden – das war die Befürchtung der Bezirksbürgermeisterin.

Das Institutsgebäude wurde 1929 errichtet. 1949 übernahm die FU das Haus, die dort zwei medizinische Fakultäten eröffnete. Als 2003 die Einrichtungen der Medizin der FU und der Humboldt-Universität zur Charité-Universitätsmedizin fusionierten, wurde die Anatomie an den Campus nach Mitte verlagert.