Radschnellweg Königsweg: Fast 400 Parkplätze fallen weg

Berlin. Zehn Radschnellwege sollen in den nächsten Jahren in Berlin gebaut werden, zwei davon führen durch den Bezirk Steglitz-Zehlendorf: die Teltowkanalroute und die Route Königsweg-Kronprinzessinenweg. Für die Strecke in Zehlendorf haben Mitarbeiterinnen der Infravelo GmbH im jüngsten Verkehrsausschuss des Bezirks die ersten Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vorgestellt. So sollen unter anderen entlang der zwölf Kilometer langen Route insgesamt 374 Parkplätze wegfallen.

225 Plätze liegen in Steglitz-Zehlendorf

Mehr als die Hälfte der Parkplätze, die zugunsten der Radstrecke nicht mehr genutzt werden können, liegt im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Am Kronprinzessinnenweg fallen insgesamt 225 Parkplätze weg. Die anderen liegen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, davon 51 an der Bornstedter Straße, 60 an der Trabener Straße, 17 am Knotenpunkt am S-Bahnhof Grunewald und 21 an der Auerbachstraße. Der Radweg wird entlang des Straßenverlaufs auf eine Breite von drei bis vier Meter ausgebaut. Die Strecken sind künftig asphaltiert und beleuchtet. „Es wird davon ausgegangen, dass der Radschnellverbindung Königsweg aus Naturschutzgründen nichts im Wege steht, sofern Vermeidungsmaßnahmen ergriffen werden“, heißt es in der Machbarkeitsstudie, die kurz vor dem Abschluss ist. In einem nächsten Schritt soll der Bericht verfasst und veröffentlicht werden.

Radschnellverbindung Königsweg - Kronprinzessinnenweg.

Foto: SHP Ingenieure/Design-Gruppe

Die Radschnellverbindung Königsweg – Kronprinzessinnenweg führt vom S-Bahnhof Wannsee über Kronprinzessinnen- und Königsweg durch den Grunewald zur Messe Berlin und zum westlichen Ende des Kurfürstendamms. Im Süden verläuft die Trasse durch ein Wohngebiet. Der mittlere Bereich liegt neben der Avus in Richtung S-Bahnhof Grunewald. Der nördliche Teil endet am S-Bahnhof Halensee.

100 Kilometer Radwege bis 2030

Die Radschnellverbindungen sind Teil des Berliner Mobilitätsgesetzes. „Ziel sei es, bis 2030 etwa 100 Kilometer an neuen schnellen Radwegen zu bauen“, sagt die Mitarbeiterin von Infravelo bei der Präsentation der Machbarkeitsstudie im Ausschuss. Infravelo ist ein landeseigenes Unternehmen – ein Tochterunternehmen der Grün Berlin GmbH – welches das Land Berlin dabei unterstützt, neue Wege für den Radverkehr zu schaffen.

Route ist eine „Verschlimmbesserung“

Für die Königsweg-Route gibt es jetzt noch Abstimmungsbedarf beim Grunderwerb, bevor es dann in das Planungsverfahren geht. Das beginnt mit einer Entwurfsplanung, die dann verschiedene Genehmigungsstufen durchlaufen muss, bis es zur Vergabe der Bauleistungen kommt. Im Straßenverkehrsausausschuss wurde weniger Kritik am Wegfall der Parkplätze als am Streckenverlauf laut. Andreas Thimm (FDP) hält die Strecke zum Beispiel für eine „Verschlimmbesserung“: „Ich verstehe den Nutzen nicht, einen Radschnellweg entlang der Avus zu bauen“, sagte der Bezirksverordnete. Dort könnte man schon immer mit dem Rad gut entlang fahren. Die Mitarbeiterinnen von Infravelo hoben aber die Tatsache hervor, dass der Weg dann breiter und beleuchtet sei.