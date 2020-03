Steglitz-Zehlendorf: Abriss des ehemaligen Instituts für Anatomie beantragt

Berlin. Bis vor kurzem war das ehemalige Institut für Anatomie kaum von der Straße aus zu sehen. Das leerstehende Gebäude an der Königin-Luise-Straße 15 in Dahlem wucherte langsam zu, Büsche und Bäume versperrten die Sicht. Jetzt wurde das Grün rund um das Haus gerodet – für Anwohner ein Zeichen, dass sich nach Jahren des Stillstandes endlich etwas auf dem Gelände tut. Tatsächlich stehen Abriss und Neubau an.

Der neue Eigentümer des Grundstücks direkt gegenüber vom Botanischen Garten ist der Discounter Aldi. „Unser Wunsch ist es, dass sich das Grundstück an der Königin-Luise-Straße und damit die Umgebung in Berlin Dahlem positiv verändert“, sagt Unternehmenssprecher Christian Salmen. Dafür sei in einem ersten Schritt die Abrissgenehmigung des Gebäude beantragt worden. Die Erteilung stehe zurzeit noch aus.

„Zusätzlich haben wir den ausufernden und von Anwohnern beanstandeten Wildwuchs an Sträuchern und Büschen auf dem Gelände zurückgeschnitten“, so Salmen. Das Gelände sei aber weiterhin durch einen Bauzaun, der teilweise verschweißt ist, gegen unbefugtes Betreten gesichert.

Wohnungsbau ist eine Option

Der Lebensmittel-Discounter wollte ursprünglich auf dem Grundstück einen weiteren Supermarkt errichten. Das hatte der Bezirk Steglitz-Zehlendorf jedoch abgelehnt. Nach eigenen Aussagen prüft Aldi derzeit noch verschiedene Möglichkeiten für die Nachnutzung. „Eine davon ist auch der Wohnungsbau“, sagt der Unternehmenssprecher. Dafür stünde man in engem Austausch mit Vertretern aus Politik und Verwaltung. Ein Ergebnis werde in den nächsten Wochen erwartet.

Seit Dezember 2019 letzten Jahres liege dem Bezirksamt eine Abrissanzeige vor, heißt es aus dem Büro der Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU). Es sei davon auszugehen, dass die Arbeiten auf der Außenfläche vorbereitende Maßnahmen für den Abriss sind. Ein Bauantrag liegt dem Bezirksamt allerdings bislang nicht vor. „Die Bezirksbürgermeisterin hofft, dass jetzt bald abgerissen und neu gebaut wird“, lässt ihr Büro wissen.

Aldi wollte Einkaufsmarkt durchsetzen

Seit 2005 ist das Gebäude an der Königin-Luise-Straße geschlossen. Die Scheiben sind zerschlagen, immer wieder fanden Obdachlose dort eine Schlafdomizil oder Jugendliche eine Party-Location. Seit 2008 gehört das Grundstück der Discounterkette Aldi. Nachdem der Bezirk die Pläne, einen Einkaufsmarkt zu errichten, ablehnte, klagte Aldi vor Gericht. Aber die Richter gaben dem Bezirk in zwei Instanzen recht.

Der Bezirk konnte sich von Anfang an neue Wohnungen an diesem Standort vorstellen. Ein weiterer Supermarkt wurde mit dem Zentrenkonzept des Bezirks abgelehnt. Darin ist genau festgelegt, wo ausreichend Einzelhandelsflächen vorhanden sind und wo noch neue Geschäfte im Bezirk entstehen können. Dahlem würde an dieser Stelle zersiedelt werden, so die Befürchtungen der Bezirksbürgermeisterin. Auch die Bezirksverordneten hatten sich gegen einen Supermarkt mitten in Dahlem ausgesprochen – weil er dort nicht gebraucht werde.

Das Institutsgebäude wurde 1929 errichtet. 1949 übernahm die Freie Universität Berlin (FU) das Haus, die dort zwei medizinische Fakultäten eröffnete. Als 2003 die Einrichtungen der Medizin der FU und der Humboldt-Universität zur Charité-Universitätsmedizin fusionierten, wurde die Anatomie an den Campus nach Mitte verlagert. Der Standort in Dahlem wurde geschlossen.