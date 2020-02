Der „Mäusebunker“ ist ein Betonbau am Hindenburgdamm, in dem die Tierversuchslabore der Freien Universität untergebracht waren.

Das Landesdenkmalamt prüft, ob der Bau für Tierversuchslabore unter Denkmalschutz gestellt werden soll. Die Charite will es abreißen.

Forschung Charité will Mäusebunker dieses Jahr abreißen

Abriss oder Erhalt des Gebäudes für die Zentralen Tierlaboratorien der Freien Universität am Hindenburgdamm – auch Mäusebunker genannt? Während das Landesdenkmalamt noch prüft, ob der Betonbau als Beispiel des Baustils „Brutalismus“ unter Denkmalschutz gestellt werden soll, hat die Charité bereits konkrete Pläne: Sie will das Gebäude nach dem Bezug eines Ersatzbaus in Buch im dritten Quartal dieses Jahres abreißen lassen. Das geht aus der Antwort der Senatskanzlei für Wissenschaft und Forschung auf eine Anfrage der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus hervor, die Adrian Grasse und Christian Goiny gestellt hatten.