Freie Universität Berlin: Studenten fordern neuen Namen für den Henry-Ford-Bau

Nach dem Beschluss des Akademischen Senats, die Beuth Hochschule für Technik umzubenennen, fordert auch der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Freien Universität Berlin einen neuen Namen für den Henry-Ford-Bau. Der Namensgeber des repräsentativsten Gebäudes der FU war nachweislich ein bekennender Antisemit und Unterstützer des NS-Regimes, heißt es in der Begründung. So hätte Ford unter anderem bereits 1920 eine antisemitische Textsammlung „The International Jew“ veröffentlicht, die zu einem festen Bestandteil der antisemitischen Propaganda wurde.

Einsatz von Zwangsarbeiter in den Ford-Werken

Der Asta argumentiert weiter, dass Ford auch persönlich enge Verbindungen zum NS Regime hatte und ihm 1938 als erstem US-Amerikaner das Großkreuz des deutschen Adlerordens, die höchste Auszeichnung für Ausländer im nationalsozialistischen Deutschland, verliehen worden ist. Auch der Einsatz von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen in den Ford-Werken sei mittlerweile gut belegt.

„Dass Ford ein Antisemit war und sein Vermögen, welches den Henry-Ford-Bau finanziert hat, auch auf der Ausbeutung von Opfern des Nationalsozialismus beruht, steht außer Frage“, sagt Fabian Bennewitz, Referent für Hochschulpolitik. Die Umbenennung der Beuth-Hochschule zeige, dass eine Distanzierung von Antisemiten notwendig und möglich sei. Diese Distanzierung forder der Asta auch vom Präsidium der FU.

Bau der FU Berlin ist nach Henry Ford II. benannt

Das FU Präsidiums hält dagegen, dass der Bau nach Henry Ford II. benannt ist. Diese Argumentation sei bekannt, aber wenig stichhaltig, so die Studentenvertretung. So finde sich in den Unterlagen des Akademischen Senats zur Benennung des Henry-Ford-Baus kein Verweis auf Henry Ford II. und auch auf der Webseite über die Geschichte des Henry Ford Baus tauche dieser nicht auf.

Neuer Name für Beuth-Hochschule noch im Sommersemester

Erst Ende Januar war die Entscheidung an der Weddinger Beuth-Hochschule gefallen, den Namen von Christian Peter Wilhelm Beuth zu tilgen. Zuvor hatte es verschiedene Veranstaltungen gegeben, in denen auf den antisemitischen Hintergrund des Namensgebers aufmerksam gemacht wurde.

Beuth hatte zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Mitglied der Deutschen Tischgesellschaft antisemitische Positionen unterstützt und eigene antisemitische Reden gehalten hatte. Im Laufe des Sommersemesters soll nun ein neuer Name gefunden werden. Solange bleibt der alte auf der Hompage und den Briefköpfen. Eine interne Schätzung der Hochschule hat ergeben, dass die Umbenennung 2,5 Millionen Euro kostet.

Sieben Umbenennungen in Steglitz-Zehlendorf zur Debatte

Erst 2018 hatte die Universität Greifwald sich von ihrem bisherigen Namensgeber Ernst Moritz Arndt getrennt. Auch die Evangelische Ernst-Moritz-Arndt-Gemeinde in Zehlendorf sucht wegen antijüdischer Aussagen des Theologen einen neuen Namen. In einigen Bezirksverordnetenversammlungen, wie Steglitz-Zehlendorf, wird ebenfalls über die Umbenennung von Straßen und Plätzen diskutiert.

So sollen unter anderem die Gallwitzallee, der Weddigenweg und der Maerckerweg neue Namen bekommen. Auch der Corrensplatz in Zehlendorf soll wieder nach dem Wissenschaftler August von Wassermann benannt werden, der einst Direktor des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Instituts auf dem Platz war.