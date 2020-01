Lichterfelde Süd: Quartiersmanager für die Thermometersiedlung

Seit Jahren gibt es einen Treffpunkt für Kinder und Jugendliche in der Thermometersiedlung in Lichterfelde Süd.

Die Thermometersiedlung in Lichterfelde Süd gehört zu den neun Gebieten, die ab 2021 Hilfe und Unterstützung von einem Quartiersmanagement bekommen. Das hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bekannt gegeben. Quartiersmanager haben die Aufgabe, das Zusammenleben im Kiez zu verbessern, so zum Beispiel Akteure vor Ort zu vernetzen und Begegnungsstätten für die Nachbarschaft zu schaffen. In dem geplanten Quartiersmanagement-Gebiet in der Thermometersiedlung leben knapp 5000 Einwohner, davon hat fast die Hälfte einen Migrationshintergrund. Mehr als zehn Prozent der Bewohner sind in der Hochhaussiedlung am südlichen Stadtrand arbeitslos.