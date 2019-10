An zehn Standorten in Steglitz-Zehlendorf stehen künftig kostenfrei Lastenräder zur Verfügung. Die erste Ausleihstation wird am Freitag, 8. November, am Jugendfreizeitheim auf dem Campus Albert Schweitzer, Am Eichgarten 14, eröffnet.

Im Rahmen des Projekts „fLotte kommunal“ sollen weitere Standorte an verschiedenen Bezirkseinrichtungen und bei gemeinnützigen Trägern bis zum Frühjahr 2020 folgen. Das Bezirksamt hat das Lastenrad-Projekt „fLotte kommunal“ in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) organisiert. Finanzielle Unterstützung kommt aus Mitteln des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms 2030 der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Große Nachfrage nach kostenfreien Lastenräder „Die große Nachfrage nach kostenfreien Lastenrädern bestätigt uns darin, die Verkehrswende hin zu nachhaltiger Mobilität aktiv zu unterstützen“, sagt Umweltstadträtin Maren Schellenberg (Grüne). Damit folgt der Bezirk den Pilotbezirken Spandau und Lichtenberg, die ihr Lastenrad-Angebot vergangenes Jahr gestartet hatten. Steglitz-Zehlendorf stellt erstmals in Berlin auch drei Modelle mit Elektro-Unterstützung zur Verfügung, damit selbst größere Wegstrecken oder schwere Lasten auch von Ungeübten problemlos bewältigt werden können. Anmeldung zum Ausleihen: www.fLotte-Berlin.de, weitere Informationen: www.fLotte-berlin.de/kommunal.