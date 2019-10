Busspur am Hindenburgdamm in Lichterfelde geplant

Auf dem Hindenburgdamm soll es künftig eine Busspur geben. Die Verkehrslenkung Berlin prüft derzeit, ob im Abschnitt zwischen Klingsorstraße und Gelieustraße Richtung Norden eine Fahrbahn für Busse frei gehalten werden kann. Noch sei nicht sicher, ob die Spur zu Lasten der Parkplätze oder einer Fahrbahn gehe, antwortete Ingmar Streese, Staatssekretär in der Senatsverkehrsverwaltung auf Anfrage von Oliver Friederici (CDU).

Keine Parkplätze, keine Kundschaft

An den Abgeordnete, der seinen Wahlkreis in Lankwitz hat, hatten sich Anwohner und Geschäftsleute gewandt. „Sie sind in Sorge, was passieren wird“, sagt Friederici. Vor allem die Geschäftsleute seien unzufrieden, weil sie befürchten, dass Parkplätze wegfallen. Damit würde die Kundschaft, die schnell vor dem Laden hält und einkauft, wegfallen. „Ich bezweifle, dass eine Busspur an dieser Stelle notwendig ist“, sagt der Abgeordnete. Stattdessen sollte lieber eine Ampel-Vorrangschaltung für Busse eingerichtet werden. Dann kämen sie dort auch zügig voran.

Verkehrslenkung prüft ersten Plan

Wann und wie die Busspur kommen soll, steht noch nicht fest. Derzeit liegt ein erster Plan bei der Verkehrslenkung Berlin zur Abstimmung. Noch sind mehrere Fragen offen. Zum Beispiel, ob es auch möglich ist, die Busspur auf bestimmte Wochentage oder Uhrzeiten zu begrenzen.

Der Hindenburgdamm ist eine wichtige Verkehrsachse ins südliche Umland.

Foto: Katrin Lange

Auch die Entscheidung, ob die neue Spur in Rand- oder Mittellage eingerichtet wird, muss noch diskutiert werden. Davon hängt letzten Endes ab, ob Parkplätze wegfallen. Lieferzonen sowie Parkplätze für Schwerbehindert müssen ebenfalls bei der Planung berücksichtigt werden.

Tiefbauamt übernimmt die Arbeiten

Erst wenn alle Abstimmungen erfolgt sind, können die Arbeiten beginnen. Dafür verantwortlich wird das Tiefbauamt Steglitz-Zehlendorf sein. „Ein Umsetzungszeitpunkt kann zum jetzigen frühen Zeitpunkt noch nicht benannt werden“, heißt es aus der Senatsverkehrsverwaltung.