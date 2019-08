Das Schloss auf der Berliner Pfaueninsel soll seine Hüllen fallen lassen. „Und das im wahrsten Sinne des Wortes“, betont Ayhan Ayrilmaz, Direktor der Architektur-Abteilung bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG).

Bereits seit August 2018 ist das museal genutzte Haus geschlossen. Seitdem untersuchen Gutachter und Planer das Bauwerk vom Keller bis zum Dach auf Schäden und Tierbefall. Bis zum Frühling nächsten Jahres sollen die Planungen abgeschlossen und die notwendigen Arbeiten ausgeschrieben werden. 2021 soll dann die Sanierung beginnen, 2024 abgeschlossen sein. Auf 4,2 Millionen Euro belaufen sich die geschätzten Kosten. Die Mittel kommen aus dem Sonderinvestitionsprogramm 2, das der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg mit insgesamt 400 Millionen Euro bis 2030 ausgestattet haben.

Erster Befund der Restauratoren: Fäulnis und Feuchtigkeit breiten sich aus, Pilze und Insekten haben die Traghölzer befallen. Zudem wurden bei früheren Sanierungen Kopfbänder und Riegel unsachgemäß entfernt, in den Fachwerkzwischenräumen wurden statt der originalen Ziegelausmauerungen ungeeignete Ersatzstoffe wie Mineralwolle verwendet. Salz und Schimmel blühen. Fazit: Die komplette hölzerne Außenfassade des Schlosses muss entfernt und ersetzt werden. Was jedoch Risiken berge: „Unter keinen Umständen wollen wir bei der Sanierung wertvolle Innenbereiche schädigen“, sagt der Experte und hofft, zur Schadensbeseitigung am Fachwerk nicht die Innenräume öffnen zu müssen.

Der Bau war nicht für eine hohe Lebensdauer ausgelegt

Auch die Logistik habe es in sich. So ist die Insel nur per Fähre zu erreichen. Die Anlieferung von Maschinen und Material müsse mit dem Besucherverkehr koordiniert werden. Denn wenn das Schloss auch bis 2024 geschlossen bleibt, sind doch Insel und Meierei weiterhin zugänglich. Der Generaldirektor der Stiftung, Christoph Martin Vogtherr, teilt die Sorgen seines Mitarbeiters: „Die Instandsetzung des Schlosses auf der Pfaueninsel ist im Vergleich zu den Bauarbeiten am Neuen Palais, dem Orangerieschloss oder den Römischen Bädern vom Umfang her zwar eher ein kleineres Bauprojekt. Aber der Schwierigkeitsgrad ist weitaus höher.“

Der Staffagenbau sei von Anfang an nicht für eine hohe Lebensdauer ausgelegt worden, erinnert Ayrilmaz an die Entstehungsgeschichte. König Friedrich Wilhelm II. (1786–1797) habe einen sommerlichen Rückzugsort in räumlicher Beziehung zum Marmorpalais im Potsdamer Neuen Garten gesucht. Vor allem auf die Optik in Verbindung mit der natürlichen Schönheit der Insel kam es ihm an. Ein Bau in Form eines „römischen Landhauses“ schwebten dem König und seiner ehemaligen Mätresse und Vertrauten, der Gräfin Lichtenau, vor – nach damaligen Anschauungen also eine ruinenhafte Kastellburg.

„Kein namhafter Architekt legte hier jedoch Hand an“, sagt Ayrilmaz. Unter dem Radar der Potsdamer und Berliner Baubehörden habe der Potsdamer Zimmermeister Johann Gottlieb Brendel zwischen 1794 bis 1795 den Fachwerkbau mit Ziegelausfachung auf einem massiven Keller in Rekordzeit errichtet. Das Gebäude wurde mit Eichenbrettern verkleidet, mit heller Ölfarbe und Sandsteinstaub gestrichen. „In nur einem halben Jahr stand der Rohbau.“ Das „billige Bauen“ hatte allerdings seinen Preis: „Alle 50 Jahre musste seither die Hülle erneuert werden.“

Im Kontrast dazu stünden der aufwändige Innenausbau und die teure Einrichtung, die in ihrem Stil auf die Antike und ferne Südseeregionen verweise. Nicht gespart wurde bei den mit exotischen Motiven bedruckten Papiertapeten im Erdgeschoss und der mit fernöstlichen Ornamenten verzierten Textilbespannung aus Baumwolle im Obergeschoss, die über die Niederländische Ostindien-Kompanie beschafft wurde.

Leider wurde zur Restauration auch Asbest verwendet

Edelhölzer seien in Wände und Boden des Festsaals eingearbeitet, hochwertige Malereien aufgehängt, die Räume mit wertvollen Möbel bestückt worden. „Dass sich eine Folge von Innenräumen aus der Zeit um 1800 bis heute nahezu unverändert erhalten hat, ist einmalig in der Berlin-Brandenburgischen Kulturlandschaft“, spricht Vogtherr von einem Juwel im Bestand der SPSG.

Die Kostbarkeiten sind derzeit ausgelagert, können teils im Schloss Paretz in Augenschein genommen werden. „Strohhüte, Spieltische, Geschirr sind dort zu sehen und gerade in dieser neuen Umgebung noch mal ganz anders wahrnehmbar“, sagt SPSG-Chefrestauratorin Kathrin Lange. Projektleiter Max Daiber kontrolliert unterdessen Sockelzonen und Fensteranschlüsse, nimmt ein Innenschalungsbrett, das sich im Treppenhaus des Turms nach außen gewölbt hat, in den Blick. „Leider wurde bei der vergangenen, etwa 45 Jahre zurückliegenden Restaurierung der Haftungsbrücken auch Asbest verwendet, das Allheilmittel der 70er- und 80er-Jahre. Das bedeutet Sondermüll.“

Zum 2. Europäischen Tag der Restaurierung lädt die SPSG auf die Pfaueninsel ein. Restauratoren und Denkmalpfleger werden ab 10 Uhr stündlich durch das Schloss führen, geplante Arbeiten erläutern, auch auf die Baugeschichte, den aktuellen Zustand eingehen, Sanierungstechniken erklären. Der Beelitzer Jagdschirm wird geöffnet. In der Meierei werden Untersuchungsergebnisse zur farblichen Ausgestaltung der Räume erläutert.