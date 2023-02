In der Altstadt Berlinweit dritter ADAC-Standort in Spandau eröffnet

Berlin. Der ADAC Berlin-Brandenburg hat seine berlinweit dritte Geschäftsstelle in der Altstadt Spandau eröffnet. Im ein Jahr lang denkmalgerecht umgebauten historischen Gebäude der Carl-Schurz-Straße 14 will der Automobilclub nun in fußläufiger Nähe zu S-, U- und Regionalbahn sowie zu den nahe gelegenen Parkhäusern nicht nur die 30.000 ADAC-Mitglieder in Spandau und dem Berliner Norden in seinen neuen Hallen empfangen. Ein innovatives Konzept mit Ausstellungsfläche soll vor allem auch regionalen Unternehmen ermöglichen, ihre Produkte vor Ort auszustellen.

Von der zentralen Lage profitierten dabei all diejenigen im Einzugsgebiet, die sich zu Mobilität, Mitgliedschaft, Urlaub und Versicherungen beraten lassen oder ihre Traumreise buchen möchten, heißt es von dem Verein. Die neue, rund 180 Quadratmeter große Ladenfläche ist bereits seit Ende Januar für Besucherinnen und Besucher geöffnet. „Unsere dritte Geschäftsstelle in Berlin wird schon jetzt sehr gut angenommen“, sagt Volker Krane, Vorstandsvorsitzender des ADAC Berlin-Brandenburg. „Wir sind näher bei den Spandauerinnen und Spandauern, aber auch im Einzugsgebiet Havelland und Oberhavel präsent.“

ADAC Berlin-Brandenburg: Persönliche Beratung auch weiterhin wichtig

Den Grund für die positive Resonanz sieht der Geschäftsführer des Regionalclubs, Sascha Leipold, indes im neuen Konzept. „Schon der Blick von außen in unsere Räumlichkeiten macht neugierig“, glaubt Leipold. „Hier ist eine der innovativsten ADAC Geschäftsstellen deutschlandweit entstanden – mit einem bislang einmaligen Konzept aus digitalen Services, kompetenter persönlicher Beratung sowie Ausstellungsfläche für innovative Projekte und Services aus der Region.“

Eine Kombination, die sowohl neue Zielgruppen als auch Bestandskunden ansprechen soll und auch für die zukünftige Präsenz des ADAC in Berlin und Brandenburg von Bedeutung ist. „Denn trotz fortschreitender Digitalisierung wird der persönliche Kontakt auch in Zukunft unersetzlich sein“, ist Leipold überzeugt.

ADAC in Spandau: Interaktive Plattformen und ein Café

Der Regionalclub möchte im Erdgeschoss des Gebäudes nach eigenem Bekunden ein interaktives Besuchserlebnis mit Wohlfühlatmosphäre bieten. Auf der „Innovation Wall“ im Eingangsbereich sind Videos oder Produktinformationen zu ADAC-Leistungen individuell aufrufbar, bei der Reiseberatung im hinteren Bereich werden Urlaubsdestinationen durch modernste Medientechnik erlebbar. Und wer sich ganz in Ruhe beraten lassen möchte, dem stehen separate Räume zur Verfügung, in denen über Monitore auch Expertinnen und Experten digital zugeschaltet werden können.

Herzstück der Geschäftsstelle mit Reisebüro ist dabei aber der offene und einladende Loungebereich mit Verkaufsflächen und dem ADAC Café. Kaffeespezialitäten sowie Snacks laden zum Verweilen oder Überbrücken der Wartezeit ein. „Ein herzliches Willkommen in der Spandauer Altstadt!“, sagt auch Patrick Sellerie von der Spandauer Wirtschaftsförderung. „Mit fröhlichen Farben wird man direkt am Eingang zur Altstadt empfangen.“ Es handele sich nicht nur um die erste Geschäftsstelleneröffnung des ADAC seit 10 Jahren, so Sellerie, es sei vor allem auch eine Kartenvorverkaufsstelle von eventim integriert. „Frisch und modern präsentieren sich die Räumlichkeiten und auch das Team, das neben dem klassischen Kerngeschäft auch zu Reisen auf dem Wasser, in der Luft oder eben auch zum Camping berät“, sagt Sellerie.

Insgesamt betreibt der ADAC Berlin-Brandenburg in seinem Regionalclub-Gebiet neun Geschäftsstellen und Reisebüros und ist mit seinen rund 1,4 Millionen Mitgliedern der größte Mobilitätsclub der Region.

