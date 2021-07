BVG: Erst 2032 - Straßenbahn in Spandau kommt drei Jahre später

Die Inbetriebnahme der ersten Straßenbahn-Strecke in Spandau war eigentlich für 2029 vorgesehen. Doch der Plan verschiebt sich weiter.

Nahverkehr Erst 2032: Straßenbahn in Spandau kommt drei Jahre später

Berlin. Der Wohnungsbau in Spandau schreitet voran, die verkehrliche Erschließung der Gebiete aber wird sich um mehrere Jahre verzögern: Die geplante Straßenbahnverbindung, die von der Paulsternstraße über die Insel Gartenfeld und Hakenfelde zum Rathaus Spandau fahren soll, wird laut gegenwärtigen Prognosen der Senatsverkehrsverwaltung erst 2032 in Betrieb gehen. Bislang – so ist es auch im Berliner Nahverkehrsplan als Ziel angegeben – war man vom Jahr 2029 ausgegangen.

Die Verzögerung betrifft auch große Neubauquartiere wie die Waterkant, Carossa oder das Speicherballett, die entlang des vorgesehenen Tram-Korridors entstehen und bis Mitte der 2020er-Jahre abgeschlossen sein sollen. Tausende Menschen sollen dort künftig leben, zumindest an der Waterkant sind mehrere Hundert Wohnungen bereits bezogen.

Und auch das Planungsverfahren für das Großprojekt auf der Insel Gartenfeld befinde sich inzwischen „auf der Zielgeraden“, sagt Spandaus Bau- und Verkehrsstadtrat Frank Bewig (CDU), der auch betont, dass viel bezahlbarer Wohnraum in dem Gebiet geschaffen werde. Durch die fehlenden Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr gehe allerdings auch die Akzeptanz der Spandauerinnen und Spandauer für die Bauprojekte verloren.

Straßenbahn in Spandau: Verzögerungen wegen Corona-Pandemie

„Es braucht dringend einen Bewusstseinswandel bei der Senatsverwaltung. Wir müssen den ÖPNV gerade in einem Außenbezirk wie Spandau stärken“, sagt Bewig. Bislang habe Spandau jedoch keine Priorität bei der Verkehrsverwaltung gehabt; die Ressourcen seien in den vergangenen knapp fünf Jahren dieser Legislaturperiode für andere Projekte und Bezirke genutzt worden. „Unterm Strich gibt es bei uns deshalb eine große Enttäuschung“, so Bewig.

Die Senatsverkehrsverwaltung verweist auf verschiedene Punkte, die zur Verzögerung des Spandauer Straßenbahn-Projekts geführt haben. So müssten „anspruchsvolle Stadträume“ eingebunden werden, die anhaltende Corona-Pandemie habe die Abstimmungsprozesse erschwert, heißt es aus der Pressestelle. Zudem sei die Strecke abhängig von anderen geplanten Straßenbauvorhaben: Vom Hauptbahnhof soll es zur Turmstraße gehen, von der Turmstraße dann nach Jungfernheide und von dort in Richtung des ehemaligen Flughafens Tegel, mit der Urban Tech Republic (UTR) und dem Schumacher-Quartier.

Auch diese Verbindungen kommen später als im Nahverkehrsplan vorgesehen. Bei der Verbindung nach Tegel geht man nun von dem Jahr 2030 statt 2025 aus. Auch die Spandauer Strecke soll mit der UTR verknüpft werden, weil dort ein Betriebsbahnhof vorgesehen ist.

Machbarkeitsstudie für Tram in Spandau hat noch nicht begonnen

Kritik an der Verzögerung und der Dauer der Planungen äußert auch der Spandauer SPD-Abgeordnete Daniel Buchholz. „Das sind Zeitabläufe, die sind nicht nachvollziehbar“, sagt er. Obwohl die Pläne für die Wasserstadt und Gartenfeld seit Langem bekannt seien, sei der Nord-West-Raum von der Verkehrsverwaltung sträflich vernachlässigt worden, so Buchholz. „Das rächt sich jetzt.“

Für die Straßenbahn in Spandau soll im ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie erfolgen, an deren Ergebnis dann beispielsweise auch die Entscheidung über die Verlängerung der Siemensbahn hängt. Noch hat die Untersuchung allerdings nicht begonnen. Eine Ausschreibung gab es zwar im Frühjahr, der Vergabeprozess laufe aber noch, heißt es aus der Verkehrsverwaltung. Ergebnisse werden nicht vor Mitte 2022 erwartet.