Asiatisches Gemüse aus Spandau: Start-up droht das Aus

Das Ehepaar Ralf und Rongrong Szydlewski hat das Start-up Fresh Tasia gegründet. In Kladow bauen sie asiatisches Gemüse an. Doch nun droht das Aus.

Berlin. Zu Beginn waren Rongrong und Ralf Szydlewski optimistisch. Im Jahr 2019 sind sie mit ihrem Start-up Fresh Tasia gestartet, in einem Kladower Gewächshaus wuchsen seither etwa indischer Spinat, Schlangenbohnen oder vietnamesischer Koriander. Das Ehepaar will mit seinem Unternehmen asiatisches Gemüse in Deutschland in die Küchen bringen - und das eben nicht importiert, sondern vor Ort aus Samen gezüchtet. "Es lief gut an", sagt Ralf Szydlewski, "die Resonanz und die Akzeptanz waren groß." Doch die Corona-Pandemie hat auch das junge Unternehmen hart getroffen.