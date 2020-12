Verleihstation: Erster Jelbi-Hub in Spandau eröffnet

Die Station mit verschiedenen Sharing-Angeboten soll die Mobilität für Bewohner in dem Quartier „Waterkant“ in Spandau verbessern.

Berlin. Auch in Spandau gibt es jetzt eine Verleihstation der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), einen sogenannten Jelbi-Hub, an dem verschiedene Sharing-Fahrzeuge zu finden sind. Entstanden ist die Station an der Daumstraße in Kooperation von BVG und dem landeseigenen Wohnungsbauunternehmen Gewobag, das dort gemeinsam mit der WBM das Quartier „Waterkant“ baut. Neue Mieter, aber auch die Bewohner der Wasserstadt, die dort schon länger wohnen, sollen so neue Mobilitätsangebote und Alternativen zum eigenen Auto bekommen.