Mehr als 800 neue Kitaplätze entstehen 2021 in Spandau

Berlin. Die Zahl an Kitaplätzen in Spandau soll im kommenden Jahr erheblich steigen. Wie aus der Antwort von Jugendstadtrat Stephan Machulik (SPD) auf eine kleine Anfrage des Bezirksverordneten Oliver Gellert (Grüne) hervorgeht, sollen im kommenden Jahr neun neue Kitas fertiggestellt und zwei weitere erweitert werden. Mit ihnen sollen im Bezirk rund 830 neue Plätze entstehen. Zudem laufen demnach für eine weitere neue Einrichtung am Saatwinkler Damm in Spandau Arbeiten, mit der knapp 100 zusätzliche Plätze geschaffen werden. Dort wird mit einer Fertigstellung aber erst Ende 2023 gerechnet.

Dass die Plätze entstehen, ist notwendig: Zwar sind, wie Stadtrat Machulik auf eine weitere Anfrage der Grünen-Fraktion antwortet, von den 10.285 zuletzt in Spandau angebotenen Kitaplätzen derzeit rund 830 nicht belegt. Gleichzeitig stehen auf der Vormerkliste des Jugendamts aber momentan 530 Kinder, wie Machulik schreibt. Und eine Prognose auf Grundlage der Ist-Zahlen von Ende 2019 hat ergeben, dass bis zum 30. Juni 2025 im Bezirk etwa 1000 Kitaplätze fehlen werden. In der Tagespflege gibt es den Daten des Jugendamts zufolge schon heute keine freien Kapazitäten mehr. Auch die mit dem Berliner Eigenbetrieb Kindertagesstätten Nordwest vereinbarte „Notfall-Reserve“ von jährlich 76 Plätzen für dringende Fälle werde vom Amt voll ausgeschöpft. Erste neue Kitas in Spandau sollen im Januar und Februar fertig werden Mit den ersten fertigen Einrichtungen im kommenden Jahr wird bereits im Januar und Februar gerechnet. In der Wilhelmstadt wird zum Einen ein Wohnhaus zu einer Kita umgebaut, zum Anderen eine frühere Bankfiliale in eine Kindertagesstätte verwandelt. Zudem wird in dem Ortsteil eine große Einrichtung an der Wilhelmstraße neugebaut. Fast 200 Plätze sollen dort im Januar fertig werden. Nur einen Monat später ist die Fertigstellung einer Kita für knapp 140 Kinder in Hakenfelde vorgesehen. Dort haben bereits die Gartenbauarbeiten begonnen, heißt es, zudem laufe der Innenausbau. Sie entsteht in der Nähe eines Neubaugebiets mit mehr als 150 Einfamilienhäusern sowie Reihen- und Mehrfamilienhäusern. Oliver Gellert, der auch Vorsitzender des Spandauer Jugendhilfeausschusses ist, Iobt, dass Kitaplätze geschaffen werden. Er sagt aber auch: Aus seiner Sicht ist die Entwicklung zu langsam, die Zahl neuer Plätze zu gering. Das Problem betreffe auch andere Bereiche der sozialen Infrastruktur, so Gellert. „Die Wohnungsneubauten für Tausende neue Menschen werden zusehends fertig und bezogen, aber die sonstige Infrastruktur hinkt um Jahre hinterher.“ Mögliche Kapazitäten werden nicht vollständig ausgeschöpft Zudem verweist Gellert auf eine weitere Schwierigkeit: „Das physische Vorhandensein der Plätze stellt noch keine Belegung sicher.“ Wie die Große Anfrage der Grünen-Fraktion bestätigt, gibt es aktuell eine deutliche Differenz zwischen der Zahl der betriebserlaubten Kitaplätze und der Zahl von Plätzen, die angeboten werden. Im Bezirk gibt es den Angaben nach 11.396 Plätze mit Betriebserlaubnis – rund 1100 mehr, als die Träger tatsächlich anbieten. Gründe dafür, dass nicht alle möglichen Plätze ausgeschöpft werden, können verschieden sein. Nach Einschätzung des Bezirksamts liegen die Ursachen hauptsächlich in der baulichen Situation und dem bekannten Fachkräftemangel. Mit den für 2021 vorgesehenen neuen Kitas soll im Bezirk aber noch nicht Schluss sein. Von Trägern wurden bereits weitere Bauanträge gestellt, für zwei von ihnen wurde laut Machulik schon eine Baugenehmigung erteilt. Bei fünf weiteren Vorhaben steht diese noch aus. Ein Teil der Einrichtungen entsteht ebenfalls im Zusammenhang mit Wohnungsbauvorhaben, etwa an der Rauchstraße oder Am Maselakepark. Zur Frage, ab wann die Kitas genutzt werden können, gibt es in diesen Fällen aber noch keine Informationen. Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.