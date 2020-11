So sollen die ersten Neubauten der Siemensstadt 2.0 aussehen

Berlin. Die Entwicklung der Siemensstadt 2.0 auf dem Siemens-Areal in Spandau ist einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Eine Jury mit Vertretern von Land, Bezirk und Siemens sowie Fachpreisrichtern hat den Siegerentwurf im Hochbauwettbewerb für das erste Teilareal gewählt – er stammt vom Berliner Architektenbüro Robertneun.

Damit steht fest, wie die ersten neuen Gebäude, darunter ein rund 60 Meter hohes Hochhaus, aussehen sollen. Gleichzeitig wird damit laut Siemens auch die architektonische Vorlage geliefert, an der sich die Gestaltung des weiteren Quartiers mit rund 2750 Wohnungen, Gewerbe und Forschungseinrichtungen orientieren wird. Stefan Kögl, General Manager der Siemensstadt 2.0, sprach von einem „weiteren wichtigen Meilenstein“, der erreicht worden sei.

An dem im August gestarteten Wettbewerb hatten sechs Berliner Büros teilgenommen. Am Ende habe der Entwurf der Architekten von Robertneun die Jury überzeugt, denn dieser biete „das größte Potenzial und die besten Lösungsansätze, um einen guten Startpunkt für die neuen Gebäude auf dem Areal zu setzen“, erklärte Architekt Stefan Behnisch, der die Jury-Sitzung geleitet hatte. Der erste Bauabschnitt bildet zugleich einen zentralen Zugang zur Siemensstadt 2.0. Er grenzt an die Trasse der Siemensbahn an, die ab dem Jahr 2029 wieder fahren soll, sowie den dazugehörigen S-Bahnhof Siemensstadt. Zudem befindet sich dort das historische und denkmalgeschützte Verwaltungsgebäude von Siemens.

Siemensstadt 2.0: Neubauten haben öffentliche Dachterrassen

Eines der neuen Gebäude der Siemensstadt 2.0 soll ein Atrium bekommen, das im Stadtgeschoss öffentlich zugänglich ist.

Foto: ROBERTNEUN Architekten / Robertneun Architekten

Darauf geht auch die Jury ein: Denn besonders gefallen habe dieser, dass das Hochhaus, ein neues, flacheres Hofgebäude sowie ein vorgesehener Info-Pavillon die Bestandsgebäude „zu einem Ensemble aus alt und neu“ ergänzen. Beide Neubauten sollen vorrangig als Bürogebäude dienen, wobei die Büroflächen, auch in Reaktion auf die Corona-Pandemie, durch ihre Gestaltung flexibel nutzbar sein sollen.

Teile der Gebäude sind aber auch für Besucher offen. Im Inneren des neuen Hofgebäudes sieht der Siegerentwurf ein weites Atrium vor, das im Erdgeschoss öffentlich zugänglich ist. Auch das Hochhaus greife diese Idee des offenen Stadtgeschosses auf, heißt es. „Beide verfügen zudem über eine öffentlich zugängliche Dachterrasse.“ Der Info-Pavillon, an dem sich Interessiere künftig über das Projekt informieren können, schwebe optisch über dem Platz.

Nachhaltigkeitskonzept überzeugt die Jury

Auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit hat der Entwurf die Jury überzeugt, unter anderem mit einer Holzhybrid-Bauweise, begrünten Dächern und einem „schlüssigen ökologischen Gesamtkonzept“, wie es heißt. Auch Berlins Senatsbaudirektorin Regula Lüscher, die ebenfalls Mitglied der Jury war, erklärt, der Siegerentwurf setze Maßstäbe für die Nachhaltigkeit, etwa durch seinen Holzbau und den Einsatz von Photovoltaik. Er „zeigt wie Arbeiten in der Zukunft aussehen kann“, so Lüscher.

Der bisherige, nicht öffentliche Industriestandort von Siemens entlang der Nonnendammallee soll bis zum Jahr 2030 in die Siemensstadt 2.0 verwandelt werden . Das Areal umfasst rund 70 Hektar, Siemens will bis zu 600 Millionen Euro in die Entwicklung investieren. Im Jahr 2021 soll laut Siemens die Bauleitplanung folgen, ein Baubeginn wird für das Jahr 2022 angestrebt.