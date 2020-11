Anschrift: zwischen Streitstraße, Carossastraße und Am Maselakepark in 13587 Berlin (Hakenfelde)

Wie viele Wohneinheiten: 1200 Mietwohnungen.

Bauzeit: Der Baustart für dieses Projekt ist voraussichtlich Anfang 2021, es soll innerhalb von drei Jahren fertiggestellt werden.

Bauträger: hauptsächlich das private Unternehmen Kauri Cab, einen Teil der Wohnungen erricht et auch das kommunale Wohnungsunternehmen Howoge.

So soll das Quartier „Carossa" im Spandauer Ortsteil Hakenfelde einmal aussehen.

Foto: Kauri Cab

Besonderheiten: Knapp 300 Wohnungen sind mietpreisgebunden. Auch Seniorenwohnungen, Micro Living – kleine, kompakte Wohnungen insbesondere für Singles – und Co-Living, also Wohngemeinschaften, sind geplant.

Wo mieten/kaufen: derzeit noch nicht möglich

Wo finde ich im Netz weitere Informationen: eine offizielle Internetseite gibt es bislang nicht, ausführlich hat die Morgenpost hier berichtet .

Preise: Sind bislang noch nicht bekannt.

Infrastruktur: Im Objekt entstehen zwei Kitas sowie ein großer, öffentlicher Spielplatz. In der Nähe ist eine inklusive Grundschule an der Goltz-/Mertensstraße geplant, die 2023 fertig werden soll. Die Verlängerung der Siemensbahn in das Quartier wird derzeit bei einer Machbarkeitsstudie untersucht. Busanbindungen vorhanden

2. Daumstraße (erster Teil der „Waterkant“)

Anschrift: zwischen Daumstraße und Havel, 13599 Berlin (Haselhorst)

Wie viele Wohneinheiten: 1370 Mietwohnungen.

Bauzeit: Baustart für erste Abschnitte war 2018, für weitere Abschnitte in diesem Jahr. Erste Wohnungen sind fertig, weitere Abschnitte folgen bis 2022

Bauträger: Gewobag und WBM

Besonderheiten: Zwischen 30 und 50 Prozent sind als geförderte Wohnungen geplant, pro Abschnitt ab 6,50 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter, Quartiersgarage, Sanierung einer alten Pulverfabrik

Die ersten Wohnungen an der Daumstraße sind bereits bezogen.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Wo mieten/kaufen: www.gewobag.de/bauen-in-berlin/bauprojekte/willkommen-an-der-berliner-waterkant/

Wo finde ich im Netz weitere Informationen: www.waterkant-berlin.de, unter der Rubrik „Unser Service“ gibt es auch Kontaktadressen bei Gewobag und WBM, außerdem www.wbm.de/neubau-berlin/spandau/daumstrasse/

Preise: mietpreisgebunden ab 6,50 Euro pro Quadratmeter, im Durchschnitt soll die Nettokaltmiete bei unter zehn Euro pro Quadratmeter liegen

Infrastruktur: ein Jelbi-Hub mit Sharing-Angeboten (Autos, E-Scooter) soll Ende des Jahres eröffnen. Die WBM plant eine Kita. Spielflächen entstehen/sind schon entstanden. Busanbindungen vorhanden und werden ausgebaut.

3. Krankenhaus Staaken

Anschrift: Am Metropolitan Park, 13591 Berlin (Staaken)

Wie viele Wohneinheiten: 578 Miet- und Eigentumswohnungen

Bauzeit: In Abschnitten. Teilweise fertiggestellt oder im Bau, ansonsten Baubeginn ca. 2021.

Bauträger: Prinz von Preussen Grundbesitz AG (privat) und Städtische

Besonderheiten: elf denkmalgeschützte Gebäudekomplexe werden im „The Metropolitan Park“ der Prinz von Preussen Grundbesitz AG zu Wohnhäusern umgebaut, zusätzlich sind Neubauwohnungen geplant.

Wo mieten/kaufen: https://www.prinzvonpreussen.eu/projekte/the-metropolitan-park/

Wo finde ich im Netz weitere Informationen: https://www.prinzvonpreussen.eu/projekte/the-metropolitan-park/

Preise: Eigentumswohnungen ab 4.100 Euro pro Quadratmeter im Denkmal

Infrastruktur: Kita geplant, am Wiesen-/Weidenweg entsteht eine neue Grundschule

4. Speicherballett

Anschrift: Parkstraße 13, 13585 Berlin (Hakenfelde)

Wie viele Wohneinheiten: 600 Miet- und Eigentumswohnungen

Bauzeit: Erste Abschnitte sind im Bau, für andere ist Baubeginn voraussichtlich 2021.

Bauträger: Buwog

In Spandau wird zurzeit das Quartier "Speicherballett" entwickelt. 2020 hat der Bau der ersten neuen Gebäude begonnen werden.

Foto: BUWOG

Besonderheiten: Historische Speicher werden saniert, dazu entstehen Neubauten, aufgrund bestehenden Baurechts gibt es keine geförderten Wohnungen.

Wo mieten/kaufen: Infopoint vor Ort (nördliche Parkstraße): derzeit ausschließlich nach Terminvereinbarung, Informationen auch telefonisch unter (030) 338 539 – 1915 sowie online: www.speicherballett.de/kontakt/

Wo finde ich im Netz weitere Informationen: https://www.speicherballett.de/

Preise: Eigentumswohnungen im Neubau ab rund 5000 Euro pro Quadratmeter, teilweise auch mehr als 6000 Euro pro Quadratmeter

Infrastruktur: Quartierseigene Kita und Spielplätze laut Bauträger geplant. Busanbindungen vorhanden.

5. Quartier Paulsternstraße

Anschrift: Paulsternstraße 31, Gartenfelder Straße 61, 63, 65, 13599 Berlin (Haselhorst)

Wie viele Wohneinheiten: 483 Mietwohnungen

Bauzeit: Erste Abschnitte sind bereits fertig, der Rest soll bis Anfang 2021 folgen.

Bauträger: Kilian Immobiliengruppe für WBM und Degewo

Die Hälfte der neuen Wohnhäuser an der Paulsternstraße ist bereits fertig.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Besonderheiten: Parkhaus mit 408 Autoparkplätzen und 20 Stellplätzen für Motorräder, 108 Wohnungen werden gefördert

Wo mieten/kaufen: www.degewo.de/wachstum/neubau/spandau/paulsternstrasse-31-gartenfelder-strasse-61-63-65/

Wo finde ich im Netz weitere Informationen: www.wbm.de/neubau-berlin/spandau/paulsternstrasse/

Preise: mietpreisgebundene Wohnungen ab 6,50 Euro pro Quadratmeter, der Rest im Durchschnitt für 9,99 pro Quadratmeter

Infrastruktur: Kita ist in Bau, neuer Spielplatz nahe dem Quartier ist bereits fertig, Ergänzungsbau an naher Grundschule wurde zum Schuljahr 2020/21 eröffnet, nächster U-Bahnhof Paulsternstraße (U7)

6. Rhenaniastraße (späterer Teil der „Waterkant“)

Anschrift: Rhenaniastraße/Ecke Daumstraße, 13599 Berlin (Haselhorst)

Wie viele Wohneinheiten: 893 Mietwohnungen

Der Siegerentwurf für das Teilprojekt 3a der Waterkant stammt von von wiechers beck Architekten/ARGE Lavaland GmbH/Treibhaus Landschaftsarchitekten.

Foto: Machleidt GmbH

Bauzeit: Baubeginn circa 2023

Bauträger: Gewobag

Besonderheiten: 30 Prozent der Geschossfläche werden gefördert, Quartiersgarage, Sportplätze und zentraler Park vorgesehen.

Wo mieten/kaufen: derzeit noch nicht möglich

Wo finde ich im Netz weitere Informationen: https://waterkant-berlin.de/das-bauprojekt/teilprojekte/

Preise: mietpreisgebundene Wohnungen ab 6,50 Euro pro Quadratmeter, im Durchschnitt nettokalt unter zehn Euro

Infrastruktur: Gymnasium geplant, Jelbi-Station mit verschiedenen Sharing-Angeboten vorgesehen, Busanbindungen vorhanden und werden ausgebaut, Verlängerung der Siemensbahn wird geprüft, Straßenbahn im Berliner Nahverkehrsplan vorgesehen.

7. Das Neue Gartenfeld

Anschrift: Gartenfelder Straße, 13599 Berlin (Haselhorst/Siemensstadt)

Wie viele Wohneinheiten: 3700 Wohnungen, darunter Miet-, Eigentums- und geförderte Wohnungen

So konnte die Insel Gartenfeld in Spandau künftig aussehen. 3700 Wohnungen sollen hier entstehen.

Foto: UTB Projektmanagement GmbH/COBE Berlin GmbH

Bauzeit: 2022 angestrebt, aber noch nicht sicher, Projekt befindet sich im Bebauungsplanverfahren

Bauträger: Städtische, Private und Genossenschaften: UTB Projektmanagement GmbH (federführend) mit Gewobag, Buwog Bauträger GmbH sowie der Baugenossenschaft „Besser genossenschaftlich Wohnen von 2016“ eG (Begeno)

Besonderheiten: 25 Prozent der Wohneinheiten sollen gefördert sein

Wo mieten/kaufen: noch nicht bekannt

Wo finde ich im Netz weitere Informationen: www.buwog.de/de/projekt/buwog-gartenfeld, www.begeno16.de/unsere-projekte/das-neue-gartenfeld

Preise: noch nicht bekannt

Infrastruktur: Kita und Gemeinschaftsschule sind geplant, Siemensbahn soll bis zur Insel wieder aufgebaut, möglicherweise über die Insel hinweg verlängert werden, Straßenbahn im Nahverkehrsplan vorgesehen, Busanbindungen vorhanden.

8. Siemensstadt 2.0

Anschrift: zwischen Rohrdamm/Nonnendammallee/Motardstraße, 13629 Berlin (Siemensstadt)

Wie viele Wohneinheiten: 2750 Miet- und Eigentumswohnungen

Die Entwicklung der Siemensstadt 2.0 geht weiter. So könnte sie im Überflug künftig aussehen.

Foto: Siemens AG

Bauzeit: Baubeginn Ende 2022, Fertigstellung bis 2030

Bauträger: Private, Städtische

Besonderheiten: 30 Prozent der Geschossfläche sollen gefördert sein, Forschungs- und Büroflächen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen entstehen ebenfalls

Wo mieten/kaufen: noch nicht bekannt

Wo finde ich im Netz weitere Informationen: www.siemensstadt.siemens.com/de

Preise: noch nicht bekannt

Infrastruktur: zwei Kitas und eine Europa-Grundschule sind geplant, Siemensbahn soll reaktiviert werden, Mobilitäts-Hubs und zusätzliche Bushaltestellen, auch innerhalb des Quartiers, entstehen

9. Saatwinkler Damm

Anschrift: Saatwinkler Damm/Ecke Gartenfelder Straße, 13599 Berlin (Siemensstadt)

Wie viele Wohneinheiten: 765 Mietwohnungen

Bauzeit: Baubeginn 2021

Bauträger: Ten Brinke Group

Besonderheiten: 25 Prozent der Wohneinheiten sollen gefördert sein

Wo mieten/kaufen: noch nicht bekannt

Wo finde ich im Netz weitere Informationen: noch nicht bekannt

Preise: noch nicht bekannt

Infrastruktur: Kita geplant, Schulplätze entstehen auf der nahen Insel Gartenfeld, angrenzender Bahnhof „Gartenfeld“ der Siemensbahn soll bis 2029 reaktiviert werden, Busanbindungen vorhanden.

10. Griesinger Straße

Anschrift: Griesinger Straße, 13589 Berlin (Falkenhagener Feld)

Wie viele Wohneinheiten: 800 Mietwohnungen

Bauzeit: laut Bezirksamt noch unklar

Bauträger: Städtische

Besonderheiten: 30 Prozent der Geschossfläche sollen gefördert sein

Wo mieten/kaufen: noch nicht bekannt

Wo finde ich im Netz weitere Informationen: noch nicht bekannt

Preise: noch nicht bekannt

Infrastruktur: eine Kita ist geplant, Busanbindung vorhanden